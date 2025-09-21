Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Прикарпатье
22.09.2025 14:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 сентября 2025, 21:06 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:12
19
0

Прикарпатье – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 22 сентября в 14:00 по Киеву

21 сентября 2025, 21:06 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:12
19
0
Прикарпатье – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В понедельник, 22 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Прикарпатье

Не слишком уверенно выглядит Ивано-Франковский клуб в этом сезоне. Хотя в чемпионате он начал с побед против «Виктории» и «Феникса», в дальнейшем «Прикарпатье» потерпело поражение от «Чернигова», «Левого Берега» и «Буковины», а также сыграло вничью с «Металлистом». 7 набранных баллов позволяют команде занимать 9-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Однако в Кубке Украины «Прикарпатье» облажалось, уступив в серии пенальти любительскому «Денгоффу» на стадии 1/32 финала.

Нива Тернополь

А вот команда Юрия Вирта начала новый сезон очень достойно. За 6 поединков Первой лиги «Нива» уже одолела «Металлург», «Пробой» и «Викторию» и сыграла вничью с «Ингульцем» и «Агробизнесом». Однако в 1-м туре в поединке против «Черноморца» коллективу было засчитано техническое поражение за участие в игре незаявленного игрока.

В 1/32 финала Кубка Украины тернополяне 3:0 разгромили «Реал-Фарму», а в следующем раунде с таким же счетом победили «СК Полтаву».

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 5 матчей подряд. За это время команда проиграла 4 раза и 1 раз сыграла вничью.
  • «Прикарпатье» пропустило 9 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 6 поединках «Нива» забила 12 мячей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96.

Прогноз Sport.ua
Прикарпатье
22 сентября 2025 -
14:00
Нива Тернополь
Тотал больше 2.5 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Левый Берег – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Оболонь – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Не из-за тревоги. Чернигов выступил с заявлением после отмененного матча
Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор
Футбол | 21 сентября 2025, 20:57 2
Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 5-го тура АПЛ

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 2
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

МАГУЧИХ: «Такие условия. После приземления падаешь в бассейн»
Другие виды | 21.09.2025, 16:39
МАГУЧИХ: «Такие условия. После приземления падаешь в бассейн»
МАГУЧИХ: «Такие условия. После приземления падаешь в бассейн»
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21.09.2025, 15:37
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
20.09.2025, 03:44
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
19.09.2025, 22:44 2
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем