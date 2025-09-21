В понедельник, 22 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Прикарпатье

Не слишком уверенно выглядит Ивано-Франковский клуб в этом сезоне. Хотя в чемпионате он начал с побед против «Виктории» и «Феникса», в дальнейшем «Прикарпатье» потерпело поражение от «Чернигова», «Левого Берега» и «Буковины», а также сыграло вничью с «Металлистом». 7 набранных баллов позволяют команде занимать 9-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Однако в Кубке Украины «Прикарпатье» облажалось, уступив в серии пенальти любительскому «Денгоффу» на стадии 1/32 финала.

Нива Тернополь

А вот команда Юрия Вирта начала новый сезон очень достойно. За 6 поединков Первой лиги «Нива» уже одолела «Металлург», «Пробой» и «Викторию» и сыграла вничью с «Ингульцем» и «Агробизнесом». Однако в 1-м туре в поединке против «Черноморца» коллективу было засчитано техническое поражение за участие в игре незаявленного игрока.

В 1/32 финала Кубка Украины тернополяне 3:0 разгромили «Реал-Фарму», а в следующем раунде с таким же счетом победили «СК Полтаву».

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 5 матчей подряд. За это время команда проиграла 4 раза и 1 раз сыграла вничью.

«Прикарпатье» пропустило 9 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

В последних 6 поединках «Нива» забила 12 мячей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96.