Юрий ВИРТ: «У нас есть атаки, а вот последней передачи и удара нет»

В поединке седьмого тура Первой лиги «Нива» Тернополь на выезде сыграла вничью 1:1 с «Прикарпатьем». Итог матча подвел наставник «Нивы» Юрий Вирт.

«Доволен ли итогом матча? Я скажу так, он справедлив этот результат, и ни одна команда не заслужила этого поражения. И если отметить целую игру, то первая половина первого тайма была за Прикарпатьем. Они забили очень легкий гол. Мы им подарили этот гол, ведь мы не имеем права совершать такие ошибки, она сразу наказывается. Было преимущество Прикарпатья, шли вперед, и штанга нас выручила. Потом уже выровняли игру, немного успокоились. Сделали замену, ведь у нас была проблемная середина поля. Мы не успевали за футболистами и были по нашим воротам удары. Выровняли игру. И уже начали создавать голевые моменты и со стандарта сравняли счет.

Во втором тайме было больше позиционного футбола. Мне припоминается момент, когда мы выходили пять против двоих. Все-таки должны футболисты реализовывать эти моменты, хотя бы доводить до удара. Это все-таки мастерство наших футболистов. Вот над этим надо нам много работать, потому что у нас есть атаки, а вот последней передачи, удара у нас нет.

Замены? Мне не понравились вышедшие футболисты. Они добавили может в скорости, а вот сделать что-то с мячом... Поэтому я где-то недоволен теми заменами, они могут лучше выходить. Мы ведь хотим атаковать, у них есть скорость, у нас есть агрессия, но мы не могли это использовать. Поэтому у меня есть вопросы к тем футболистам, которые выходят на замену. Я сказал, что я вам доверяю, но вы должны использовать свои шансы. Потому на следующий матч мы подумаем, как все правильно делать», – сказал Юрий Вирт.