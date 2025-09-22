Первая лига. Прикарпатье сыграло вничью с тернопольской Нивой

В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Прикарпатье» на своем поле сыграло с тернопольской «Нивой».

«Прикарпатье» не побеждало с 11 августа. И команде очень хотелось на своем стадионе прервать безвыигрышную серию.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Свою команду вперед вывел Андрей Хома.

«Нива» отыгралась перед свистком на перерыв. Гол на свой счет записал Андрей Демиденко.

Во втором тайме голов не было. Не смотря на все старания команд счет не изменился.

Первая лига. 7-й тур, 22 сентября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Хома, 12 – Демиденко, 44

Видеозапись матча

Инфографика