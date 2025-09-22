Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Первая лига. Прикарпатье сыграло вничью с тернопольской Нивой

Команды обменялись забитыми мячами

ФК Прикарпатье

В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Прикарпатье» на своем поле сыграло с тернопольской «Нивой».

«Прикарпатье» не побеждало с 11 августа. И команде очень хотелось на своем стадионе прервать безвыигрышную серию.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Свою команду вперед вывел Андрей Хома.

«Нива» отыгралась перед свистком на перерыв. Гол на свой счет записал Андрей Демиденко.

Во втором тайме голов не было. Не смотря на все старания команд счет не изменился.

Первая лига. 7-й тур, 22 сентября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Хома, 12 – Демиденко, 44

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Demydenko (Нива Тернополь).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Андрей Хома Андрей Демиденко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
