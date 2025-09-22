Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прикарпатье – Нива Т – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
Первая лига
Прикарпатье
22.09.2025 14:00 – FT 1 : 1
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
22 сентября 2025, 21:38 |
Прикарпатье – Нива Т – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор

Команды обменялись забитыми мячами еще до перерыва

ФК Нива Тернополь

В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Прикарпатье» на своем поле сыграло вничью с тернопольской «Нивой».

«Прикарпатье» не побеждало с 11 августа. А дома с начала сезона вообще не выигрывало. И команде очень хотелось на своем стадионе прервать безвыигрышную серию.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Свою команду вперед вывел Андрей Хома.

«Нива» отыгралась перед свистком на перерыв. Гол на свой счет записал Андрей Демиденко.

Во втором тайме голов не было. Не смотря на все старания команд, счет не изменился.

Первая лига. 7-й тур, 22 сентября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Хома, 12 – Демиденко, 42

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Демиденко (Нива Тернополь).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
