Украина. Первая лига22 сентября 2025, 08:44 | Обновлено 22 сентября 2025, 10:01
Прикарпатье – Нива Т, Левый Берег – Буковина. Смотрите онлайн LIVE
Смотрите 22 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура
22 сентября будут проведены три поединка 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Первая лига. 7-й тур, 22 сентября 2025
- 14:00. «Прикарпатье» – «Нива» Тернополь
- 16:00. «Левый Берег» – «Буковина»
14:00. «Прикарпатье» – «Нива» Тернополь
16:00. «Левый Берег» – «Буковина»
