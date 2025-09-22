Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прикарпатье – Нива Т, Левый Берег – Буковина. Смотрите онлайн LIVE
Первая лига
Левый Берег
22.09.2025 16:00 - : -
Буковина
Украина. Первая лига
22 сентября 2025, 08:44 | Обновлено 22 сентября 2025, 10:01
Прикарпатье – Нива Т, Левый Берег – Буковина. Смотрите онлайн LIVE

Смотрите 22 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура

ФК Прикарпатье

22 сентября будут проведены три поединка 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 7-й тур, 22 сентября 2025

  • 14:00. «Прикарпатье» – «Нива» Тернополь
  • 16:00. «Левый Берег» – «Буковина»

14:00. «Прикарпатье» – «Нива» Тернополь

16:00. «Левый Берег» – «Буковина»

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Прикарпатье Ивано-Франковск Левый Берег Киев Буковина Черновцы Нива Тернополь
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
