Первая Лига. Буковина обыграла Левый Берег и поднялась на второе место
«Левый Берег» доигрывал поединок в меньшинстве
В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Левый Берег» на своем поле сыграл с «Буковиной».
Гости вышли вперед уже на 5-й минуте. Счет в матче открыл Виталий Дахновский.
Вадим Витенчук и Олег Кожушко на 21-й и 54-й минутах соответственно отправили в ворота «Левого Берега» еще два мяча. И только после этого хозяевам удалось забить. На 75-й минуте отличился Сидней.
«Левый Берег» доигрывал матч в меньшинстве. На 84-й минуте красную карточку получил Даниил Сухоручко.
Первая лига. 7-й тур, 22 сентября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»
«Левый Берег» Киев – «Буковина» Черновцы – 1:3
Голы: Сидней, 75 – Дахновский, 5, Витенчук, 21, Кожушко, 54
Удаление: Сухоручко (Левый Берег), 84
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
