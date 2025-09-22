Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Левый Берег
22.09.2025 16:00 – FT 1 : 3
Буковина
Украина. Первая лига
Первая Лига. Буковина обыграла Левый Берег и поднялась на второе место

«Левый Берег» доигрывал поединок в меньшинстве

Первая Лига. Буковина обыграла Левый Берег и поднялась на второе место
ФК Левый Берег

В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Левый Берег» на своем поле сыграл с «Буковиной».

Гости вышли вперед уже на 5-й минуте. Счет в матче открыл Виталий Дахновский.

Вадим Витенчук и Олег Кожушко на 21-й и 54-й минутах соответственно отправили в ворота «Левого Берега» еще два мяча. И только после этого хозяевам удалось забить. На 75-й минуте отличился Сидней.

«Левый Берег» доигрывал матч в меньшинстве. На 84-й минуте красную карточку получил Даниил Сухоручко.

Первая лига. 7-й тур, 22 сентября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Буковина» Черновцы – 1:3

Голы: Сидней, 75 – Дахновский, 5, Витенчук, 21, Кожушко, 54

Удаление: Сухоручко (Левый Берег), 84

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

85’
Даниил Сухоручко (Левый Берег) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Буковина).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
