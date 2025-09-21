В понедельник, 22 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Левый Берег

За 5 поединков в текущем сезоне Первой лиги прошлогодний участник УПЛ одержал 3 победы против «Пробоя», «Виктории» и «Прикарпатья», а также дважды проиграл – киевлянам удалось обыграть «Агробизнесу» и «Фениксу-Мариуполю». Имея 9 очков и игру в запасе «Левый Берег» занимает 7-е место турнирной таблицы чемпионата на данный момент.

В 1/32 финале Кубка Украины киевляне одолели участника УПЛ «Кудровку» в серии пенальти, однако уже в 1/16 потерпели поражение от сумской «Виктории».

Буковина

А вот «Буковина» начала сезон практически эталонно. Команда Сергея Шищенка уже победила «Пробий», «Викторию», «Прикарпатье» и «Чернигов», а также сыграла в нулевую ничью с «Агробизнесом» и «Ингульцем». Благодаря этим результатам перед началом 7-го тура коллектив с 14-ю баллами на счету занимал 2-е место турнирной таблицы Первой лиги Украины.

В Кубке Украины клуб также показывает хорошие результаты – в 1/32 финала турнира «Буковина» победила любительский «Авангард», а в следующем раунде минимально одолела львовские «Карпаты».

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Буковина» отметилась 12 голами в текущем сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

Лишь в 1 из 7 официальных поединков этого сезона «Левый Берег» смог сохранить ворота сухими.

«Буковина» не проиграла ни в одном выездном поединке этого сезона – на счету команды 3 победы и 1 ничья.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.