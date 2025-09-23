Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Буковина – 1:3. Уверенная победа в гостях. Видео голов
Первая лига
Левый Берег
22.09.2025 16:00 – FT 1 : 3
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 сентября 2025, 09:11 |
110
0

Левый Берег – Буковина – 1:3. Уверенная победа в гостях. Видео голов

«Левый Берег» доигрывал поединок вдесятером

23 сентября 2025, 09:11 |
110
0
Левый Берег – Буковина – 1:3. Уверенная победа в гостях. Видео голов
ФК Буковина

В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Левый Берег» на своем поле сыграл с «Буковиной» и потерпел поражение со счетом 1:3.

Гости вышли вперед уже на 5-й минуте. Счет в матче открыл Виталий Дахновский.

Вадим Витенчук и Олег Кожушко на 21-й и 54-й минутах соответственно отправили в ворота «Левого Берега» еще два мяча. И только после этого хозяевам удалось забить. На 75-й минуте отличился Сидней.

«Левый Берег» доигрывал матч в меньшинстве. На 84-й минуте красную карточку получил Даниил Сухоручко.

Первая лига. 7-й тур, 22 сентября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Буковина» Черновцы – 1:3

Голы: Сидней, 75 – Дахновский, 5, Витенчук, 21, Кожушко, 54

Удаление: Сухоручко (Левый Берег), 84

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

85’
Даниил Сухоручко (Левый Берег) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Буковина).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
По теме:
Андрей ГАВРЮШОВ: «Я беру ответственность за результат на себя»
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень качественно провели второй тайм»
Сидней чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Олег Кожушко Левый Берег Киев Виталий Дахновский Вадим Витенчук видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22 сентября 2025, 23:59 6
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 29
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Футбол | 23.09.2025, 08:07
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 14:49
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины
Футбол | 23.09.2025, 02:06
Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины
Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 8
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем