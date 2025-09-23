Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Левый Берег
22.09.2025 16:00 – FT 1 : 3
Буковина
Украина. Первая лига
23 сентября 2025, 09:38 |
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень качественно провели второй тайм»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал победу над «Левым Берегом»

Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень качественно провели второй тайм»
Фк Буковина. Сергей Шищенко

В матче седьмого тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 3:1 обыграла «Левый Берег». Для команды эта победа стала пятой подряд в чемпионате. Результат поединка прокомментировал наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с заслуженной победой над «Левым берегом»! Каким будет ваш первый краткий итог после этого матча?

– Убедительная победа. Считаю, что мы очень классно сыграли в первом тайме до начала воздушной тревоги. Эти 30 минут в нашем исполнении были сильными, мы действовали дисциплинированно и агрессивно. Быстро забили два мяча – для соперника, наверное, это был шок. Очень благодарен ребятам, сохранившим преимущество в матче и доведшим дело до уверенной победы.

– Повлияла ли как-то на ход поединка воздушная тревога, прервавшая игру в первом тайме?

– После короткого перерыва у игроков «Левого берега» появилось больше уверенности, у них было несколько неплохих подходов к нашим воротам, но мы справились. После перерыва между таймами мы вышли еще более собранными и очень качественно провели второй тайм. Впоследствии отличились в третий раз в воротах соперника. Третий мяч – это уверенный, классный гол с точки зрения командных атакующих действий. Я доволен, как мы действовали впереди – разумно, интеллектуально, дисциплинированно и агрессивно.

– Сегодня дебютными результативными действиями отличились Витенчук, забивший свой первый мяч за «Буковину», и Подлепенец, отдавший голевую передачу на Кожушка. Насколько это важно для этих футболистов и для команды в целом?

– Это действительно важно и для самих футболистов, и для команды в целом. У Вадима и Евгения еще не было результативных действий в этом сезоне, поэтому я очень рад и за них, и за команду, что они сегодня продемонстрировали сильную игру и помогли нам сегодня одержать важную победу. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на трибунах и через телеэкраны. Мы чувствуем вашу поддержку, и это очень вдохновляет нас!

События матча

85’
Даниил Сухоручко (Левый Берег) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Буковина).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
Андрей ГАВРЮШОВ: «Я беру ответственность за результат на себя»
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
Левый Берег – Буковина – 1:3. Уверенная победа в гостях. Видео голов
Сообщить об ошибке

