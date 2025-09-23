Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень качественно провели второй тайм»

В матче седьмого тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 3:1 обыграла «Левый Берег». Для команды эта победа стала пятой подряд в чемпионате. Результат поединка прокомментировал наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с заслуженной победой над «Левым берегом»! Каким будет ваш первый краткий итог после этого матча?

– Убедительная победа. Считаю, что мы очень классно сыграли в первом тайме до начала воздушной тревоги. Эти 30 минут в нашем исполнении были сильными, мы действовали дисциплинированно и агрессивно. Быстро забили два мяча – для соперника, наверное, это был шок. Очень благодарен ребятам, сохранившим преимущество в матче и доведшим дело до уверенной победы.

– Повлияла ли как-то на ход поединка воздушная тревога, прервавшая игру в первом тайме?

– После короткого перерыва у игроков «Левого берега» появилось больше уверенности, у них было несколько неплохих подходов к нашим воротам, но мы справились. После перерыва между таймами мы вышли еще более собранными и очень качественно провели второй тайм. Впоследствии отличились в третий раз в воротах соперника. Третий мяч – это уверенный, классный гол с точки зрения командных атакующих действий. Я доволен, как мы действовали впереди – разумно, интеллектуально, дисциплинированно и агрессивно.

– Сегодня дебютными результативными действиями отличились Витенчук, забивший свой первый мяч за «Буковину», и Подлепенец, отдавший голевую передачу на Кожушка. Насколько это важно для этих футболистов и для команды в целом?

– Это действительно важно и для самих футболистов, и для команды в целом. У Вадима и Евгения еще не было результативных действий в этом сезоне, поэтому я очень рад и за них, и за команду, что они сегодня продемонстрировали сильную игру и помогли нам сегодня одержать важную победу. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на трибунах и через телеэкраны. Мы чувствуем вашу поддержку, и это очень вдохновляет нас!