Олег РЫПАН: «Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты»

В поединке седьмого тура Первой лиги «Прикарпатье» на своем поле сыграло вничью с тернопольской «Нивой». Итог матча подвел главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

«Спасибо ВСУ за проведённую игру. Я считаю, что мы сегодня потеряли два очка по игре. Чтобы выигрывать, нужно реализовывать эти моменты в первом тайме, чтобы завоевать эти три очка. Надо забивать, надо забивать еще один гол, чтобы был успех. Тяжело. Мы отмечали, что команда играет очень хорошо при стандартах, и нам со стандарта они забили.

Замены? Да, ребята молодцы, вышли, оживили игру, надежда была. Но случилось, как случилось», – сказал Олег Рыпан.