Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
23 сентября 2025, 12:06
Олег РЫПАН: «Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты»

Главный тренер «Прикарпатья» прокомментировал результат матча с тернопольской «Нивой»

Олег РЫПАН: «Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты»
ФК Прикарпатье. Олег Рыпан

В поединке седьмого тура Первой лиги «Прикарпатье» на своем поле сыграло вничью с тернопольской «Нивой». Итог матча подвел главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

«Спасибо ВСУ за проведённую игру. Я считаю, что мы сегодня потеряли два очка по игре. Чтобы выигрывать, нужно реализовывать эти моменты в первом тайме, чтобы завоевать эти три очка. Надо забивать, надо забивать еще один гол, чтобы был успех. Тяжело. Мы отмечали, что команда играет очень хорошо при стандартах, и нам со стандарта они забили.

Замены? Да, ребята молодцы, вышли, оживили игру, надежда была. Но случилось, как случилось», – сказал Олег Рыпан.

По теме:
Юрий ВИРТ: «У нас есть атаки, а вот последней передачи и удара нет»
Саленко назвал команду в УПЛ, которая разочаровала его на старте сезона
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск пресс-конференция Юрий Вирт Олег Рыпан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
