Федик отреагировал на высказывания сына Козловского: «Работаю идеально»

В третьем туре Украинской Премьер-лиги, львовский Рух минимально уступило киевской Оболони (1:2). После игры сын Григория Козловского, Святослав, разнес тренера львовской команды Ивана Федыка, не подбирая слов

Редактор Sport.ua, поинтересовался у коуча «желто-черных», какова была его реакция на такие высказывания и спросил, как тренер выдерживает давление.

– После матча против Оболони вас публично раскритиковал Козловский-младший. Какие разговоры были по этому поводу в клубе? Как работается под давлением?

– Под давлением я работаю идеально! Лучшее, что может быть для человека – это давление. Значит, делаем что-то правильно, если есть давление. Что касается высказываний (Козловского-младшего, – ред.) ну, что тут вообще сказать….

В нынешнем сезоне Рух занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.