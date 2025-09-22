Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федик отреагировал на высказывания сына Козловского: «Работаю идеально»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 07:36 | Обновлено 22 сентября 2025, 07:37
357
0

Федик отреагировал на высказывания сына Козловского: «Работаю идеально»

Коуч Руха заявил, что идеально работает под давлением

22 сентября 2025, 07:36 | Обновлено 22 сентября 2025, 07:37
357
0
Федик отреагировал на высказывания сына Козловского: «Работаю идеально»
ФК Рух. Иван Федык

В третьем туре Украинской Премьер-лиги, львовский Рух минимально уступило киевской Оболони (1:2). После игры сын Григория Козловского, Святослав, разнес тренера львовской команды Ивана Федыка, не подбирая слов

Редактор Sport.ua, поинтересовался у коуча «желто-черных», какова была его реакция на такие высказывания и спросил, как тренер выдерживает давление.

– После матча против Оболони вас публично раскритиковал Козловский-младший. Какие разговоры были по этому поводу в клубе? Как работается под давлением?

– Под давлением я работаю идеально! Лучшее, что может быть для человека – это давление. Значит, делаем что-то правильно, если есть давление. Что касается высказываний (Козловского-младшего, – ред.) ну, что тут вообще сказать….

В нынешнем сезоне Рух занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.

По теме:
Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Иван Федык Святослав Козловский Украинская Премьер-лига Рух Львов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21 сентября 2025, 09:31 1
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты

Луис мечтает вернуться в «Барселону»

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21 сентября 2025, 17:17 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Футбол | 22.09.2025, 00:02
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
20.09.2025, 21:38 20
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 26
Теннис
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 23
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
21.09.2025, 15:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем