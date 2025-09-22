Федик отреагировал на высказывания сына Козловского: «Работаю идеально»
Коуч Руха заявил, что идеально работает под давлением
В третьем туре Украинской Премьер-лиги, львовский Рух минимально уступило киевской Оболони (1:2). После игры сын Григория Козловского, Святослав, разнес тренера львовской команды Ивана Федыка, не подбирая слов
Редактор Sport.ua, поинтересовался у коуча «желто-черных», какова была его реакция на такие высказывания и спросил, как тренер выдерживает давление.
– После матча против Оболони вас публично раскритиковал Козловский-младший. Какие разговоры были по этому поводу в клубе? Как работается под давлением?
– Под давлением я работаю идеально! Лучшее, что может быть для человека – это давление. Значит, делаем что-то правильно, если есть давление. Что касается высказываний (Козловского-младшего, – ред.) ну, что тут вообще сказать….
В нынешнем сезоне Рух занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.
