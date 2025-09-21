Матч Чернигов – Металлист не состоится 21 сентября. Названа причина

В воскресенье, 21 сентября, в матче седьмого тура Первой лиги «Чернигов» на своем поле должен был сыграть с харьковским «Металлистом».

Начало поединка было запланировано на 12:30. Но старт отложили из-за воздушной тревоги.

Позже пресс-служба ФК «Чернигов» сообщила, что матч не состоится 21 сентября. Причиной послужил отказ «Металлиста» выходить на поле.

«Сегодняшний поединок между ФК Чернигов и Металлистом не состоится – гостевая команда отказалась выходить на поле», – написала пресс-служба ФК «Чернигов».