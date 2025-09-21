Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Чернигов – Металлист не состоится 21 сентября. Названа причина
Первая лига
Чернигов
21.09.2025 12:30 - : -
Металлист
Украина. Первая лига
21 сентября 2025, 14:46 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:48
590
0

Матч Чернигов – Металлист не состоится 21 сентября. Названа причина

Команды должны были сыграть в Чернигове

ФК Чернигов

В воскресенье, 21 сентября, в матче седьмого тура Первой лиги «Чернигов» на своем поле должен был сыграть с харьковским «Металлистом».

Начало поединка было запланировано на 12:30. Но старт отложили из-за воздушной тревоги.

Позже пресс-служба ФК «Чернигов» сообщила, что матч не состоится 21 сентября. Причиной послужил отказ «Металлиста» выходить на поле.

«Сегодняшний поединок между ФК Чернигов и Металлистом не состоится – гостевая команда отказалась выходить на поле», – написала пресс-служба ФК «Чернигов».

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков воздушная тревога
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
