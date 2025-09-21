Украина. Первая лига21 сентября 2025, 14:46 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:48
590
0
Матч Чернигов – Металлист не состоится 21 сентября. Названа причина
Команды должны были сыграть в Чернигове
21 сентября 2025, 14:46 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:48
590
0
В воскресенье, 21 сентября, в матче седьмого тура Первой лиги «Чернигов» на своем поле должен был сыграть с харьковским «Металлистом».
Начало поединка было запланировано на 12:30. Но старт отложили из-за воздушной тревоги.
Позже пресс-служба ФК «Чернигов» сообщила, что матч не состоится 21 сентября. Причиной послужил отказ «Металлиста» выходить на поле.
«Сегодняшний поединок между ФК Чернигов и Металлистом не состоится – гостевая команда отказалась выходить на поле», – написала пресс-служба ФК «Чернигов».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 сентября 2025, 14:34 2
Команды забили пять мячей на двоих
Бокс | 21 сентября 2025, 07:35 1
Американец не хочет выходить на ринг против Джарона Энниса
Футбол | 20.09.2025, 22:05
Футбол | 21.09.2025, 10:28
Футбол | 21.09.2025, 12:55
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 06:50 53
20.09.2025, 07:32 40
20.09.2025, 12:19
20.09.2025, 18:10 19
19.09.2025, 19:11 3
19.09.2025, 08:30 5
Футбол