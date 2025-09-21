Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
21.09.2025 12:30 - : -
Металлист
Украина. Первая лига
Чернигов – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 21 сентября в 12:30 по Киеву

ФК Чернигов

В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Металлистом». По киевскому времени игра стартует в 12:30.

Чернигов

В первых 5 матчах Первой лиги новичок чемпионата смог одержать лишь 1 победу – против «Прикарпатья» со счетом 3:0. В поединках против «Пробоя», «Виктории», «Феникса» и «Буковины» команда проиграла, поэтому сейчас с 3 баллами на счету занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.

В Кубке Украины все гораздо интереснее. В матче 1/32 финала «Чернигов» минимально обыграл любительский «Атлет», а в 1/16-й противостоял криворожскому «Кривбассу». После ничьей 1:1 все решилось в серии пенальти, где команда из УПЛ оказалась точнее. Однако впоследствии оказалось, что криворожцы нарушили регламент, выпустив 8 иностранных игроков на поле в одно время. Поэтому «Чернигов», скорее всего, одержит техническую победу и будет играть в 1/8.

Металлист

Прошлогодний участник чемпионской группы Первой лиги ужасно начал новый сезон. После 5 поединков чемпионата у команды всего 2 балла на счету, добытые благодаря ничейным результатам против «Пробоя» и «Прикарпатья». Матчи против «Ингульца», «Агробизнеса» и «Виктории» харьковчане проиграли. С 2 зачетными пунктами на счету «Металлист» занимает 15-е место турнирной таблицы.

В Кубке Украины команда смогла одолеть любительский «Маяк Сарны» в 1/32 финала, однако в следующем раунде «желто-зеленые» уступили «ЛНЗ» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последний раз команды встречались между собой в рамках группы выбывания Первой лиги 2023/24. Тогда в первом матче победу одержал «Чернигов», а другой завершился вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Металлиста» длится уже 4 поединка. На счету команды 2 поражения и 2 ничьи.
  • Только в 1 из последних 4-х поединков «Металлист» забил больше 1 мяча.
  • «Чернигов» пропустил 8 голов в текущем сезоне Первой лиги – 4-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.69.

Чернигов
21 сентября 2025 -
12:30
Металлист
Обе забьют 1.69
