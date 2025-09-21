Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 сентября 2025, 15:57 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:02
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил

Арсений Батагов не смог доиграть поединок против клуба «Газиантеп»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке рассказал о состоянии здоровья украинца Арсения Батагова после матча шестого тура чемпионата Турции против «Газинтепа» (1:1).

Арсений покинул футбольное поле после перерыва, получив травму паха. Сколько времени понадобится Арсению на восстановление – пока неизвестно.

«Это снова то же место, пах. Врач просто сказал, что травма не очень серьезная. К сожалению, такое бывает.

Травмы – это то, чего мы не хотим, но, к сожалению, они происходят. Они случаются с нами там, где нам не следовало бы их получать», – сказал Фатих.

