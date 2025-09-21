Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил
Арсений Батагов не смог доиграть поединок против клуба «Газиантеп»
Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке рассказал о состоянии здоровья украинца Арсения Батагова после матча шестого тура чемпионата Турции против «Газинтепа» (1:1).
Арсений покинул футбольное поле после перерыва, получив травму паха. Сколько времени понадобится Арсению на восстановление – пока неизвестно.
«Это снова то же место, пах. Врач просто сказал, что травма не очень серьезная. К сожалению, такое бывает.
Травмы – это то, чего мы не хотим, но, к сожалению, они происходят. Они случаются с нами там, где нам не следовало бы их получать», – сказал Фатих.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анализируем странные слухи о якобы ближайших планах Михаила…
Американец не хочет выходить на ринг против Джарона Энниса