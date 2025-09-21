Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ассист от Онана. Известные оценки Зубкова и Батагова за матч с Газиантепом
Турция
21 сентября 2025, 08:21 | Обновлено 21 сентября 2025, 08:24
0

«Трабзонспор» вместе с двумя украинцами не смог одержать победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков (слева)

20 сентября в шестом туре турецкой лиги состоялся поединок между клубами «Трабзонспор» и «Газиантеп».

Матч проходил на арене «Папара Парк» в городе Трабзон.

С первых минут в стартовом составе хозяев на поле вышли два украинца: Арсений Батагов и Александр Зубков. Третий представитель Украины, Данило Сикан, начал игру на скамейке запасных.

Под занавес первого тайма гости вышли вперед, заставив «Трабзонспор» отыгрываться. Хозяева нанесли всего 27 ударов за матч, однако сумели забить лишь однажды. Ассистом отметился новичок – вратарь Андре Онана.

После ничьей со счетом 1:1 статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов. Самый высокий балл получил нападающий «Трабзонспора» Пол Онуачу, который своим голом спас команду от поражения – 8.0.

Среди украинцев, по мнению портала, лучше всего выступил Зубков. Вингер за 78 минут матча получил 7.5 балла. А вот Батагов провел на поле лишь один тайм, поэтому его действия оценили в 7.0.

Третий украинец, Сикан, так и не появился на футбольном поле, проведя всю игру на скамейке запасных.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Газиантеп» от SofaScore

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Андре Онана Даниил Сикан Арсений Батагов SofaScore оценки Газиантеп
