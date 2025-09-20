ВИДЕО. Онана отдал ассист за Трабзонспор, за который сыграли два украинца
Андре помог Онуачу сравнять счет против Газиантепа, тайм Батаготова и 76 минут Зубкова
20 сентября состоялся матч шестого тура чемпионата Турции между командами Трабзонспор и Газиантеп.
Поединок прошел на стадионе Парк Папара. Игра завершилась со счетом 1:1.
Единственный гол для хозяев на 70-й минуте забил Пол Онуачу. Ассист на него отдал голкипер Андре Онана, для которого это только второй матч в футболке клуба из города Трабзон. Летом Онана перебрался в Турцию из английского Манчестер Юнайтед.
Во встрече против Газиантепа сыграли два украинских футболиста: Арсений Батагов (центрбек) и Александр Зубков (вингер). Батагов был заменен после первого тайма, а Зубков отбегал 76 минут. Форвард Даниил Сикан провел весь поединок на скамейке для запасных.
Трабзонспор за шесть туров набрал 11 очков и идет на четвертом место в LIVE-таблице национального первенства Турции. У Газиантепа 10 пунктов и шестая позиция.
Чемпионат Турции 2025/26. 6-й тур, 20 сентября
Трабзонспор – Газиантеп – 1:1
Голы: Онуачу, 70 – Родригес, 39
ВИДЕО. Как Онана отдал ассист за Трабзонспор
События матча
