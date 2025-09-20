Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Онана отдал ассист за Трабзонспор, за который сыграли два украинца
Чемпионат Турции
Трабзонспор
20.09.2025 20:00 – FT 1 : 1
Газиантеп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
20 сентября 2025, 22:45 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:47
418
1

ВИДЕО. Онана отдал ассист за Трабзонспор, за который сыграли два украинца

Андре помог Онуачу сравнять счет против Газиантепа, тайм Батаготова и 76 минут Зубкова

20 сентября 2025, 22:45 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:47
418
1
ВИДЕО. Онана отдал ассист за Трабзонспор, за который сыграли два украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

20 сентября состоялся матч шестого тура чемпионата Турции между командами Трабзонспор и Газиантеп.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для хозяев на 70-й минуте забил Пол Онуачу. Ассист на него отдал голкипер Андре Онана, для которого это только второй матч в футболке клуба из города Трабзон. Летом Онана перебрался в Турцию из английского Манчестер Юнайтед.

Во встрече против Газиантепа сыграли два украинских футболиста: Арсений Батагов (центрбек) и Александр Зубков (вингер). Батагов был заменен после первого тайма, а Зубков отбегал 76 минут. Форвард Даниил Сикан провел весь поединок на скамейке для запасных.

Трабзонспор за шесть туров набрал 11 очков и идет на четвертом место в LIVE-таблице национального первенства Турции. У Газиантепа 10 пунктов и шестая позиция.

Чемпионат Турции 2025/26. 6-й тур, 20 сентября

Трабзонспор – Газиантеп – 1:1

Голы: Онуачу, 70 – Родригес, 39

ВИДЕО. Как Онана отдал ассист за Трабзонспор

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Трабзонспор), асcист Андре Онана.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Родригес (Газиантеп), асcист Александру Максим.
По теме:
Болонья – Дженоа – 2:1. Ассист Малиновского, пенальти на 90+9. Видео голов
ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд
Нива Винница – Лесное – 1:0. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
Трабзонспор видео голов и обзор Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу Газиантеп Андре Онана
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Футбол | 20 сентября 2025, 15:36 8
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки

Прежние предложения «горняков» по хавбеку были отклонены

Леоненко обвинил Мудрика в будущих проблемах украинского футбола
Футбол | 20 сентября 2025, 22:28 0
Леоненко обвинил Мудрика в будущих проблемах украинского футбола
Леоненко обвинил Мудрика в будущих проблемах украинского футбола

Он считает, что из-за ситуации с Михаилом клубы Европы будут меньше обращать внимание на украинцев

ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20.09.2025, 04:21
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Другие виды | 20.09.2025, 00:22
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Футбол | 20.09.2025, 03:44
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Як людина розквітла післЯ відходу з Манчестер Юнайтед)
Ответить
0
Популярные новости
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем