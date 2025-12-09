Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Новая волна расследования ставок в турецком футболе привела к 35 арестам
Азартные игры
09 декабря 2025, 11:24 |
130
0

Новая волна расследования ставок в турецком футболе привела к 35 арестам

Под следствием оказались футболисты Галатасарая и Фенербахче

09 декабря 2025, 11:24 |
130
0
Новая волна расследования ставок в турецком футболе привела к 35 арестам
herkesedair.Хакан Яндаш (слева) и Метехан Балтаджи (справа)

Главная прокуратура Стамбула провела второй этап масштабной операции по делу о футбольных ставках, в ходе которой были задержаны 35 человек.

Расследование основано на материалах MASAK, данных легальных букмекерских сайтов и аналитических отчетах. Следствие установило участие 27 футболистов, включая игрока «Галатасарая» Метехана Балтаджи, который делал ставки на матчи своей команды, и игрока «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша, ставившего через третье лицо.

Также выявлены попытки повлиять на исход матча «Анкараспор» – «Назилли Беледиеспор» от 28 апреля 2024 года со стороны руководства клубов и тренеров, а также сговор по игре «Умраниеспор» – «Гиресунспор». Бывший президент «Аданадемирспора» Мурат Санджак оказался замешан в подозрительных финансовых операциях.

Обыски и задержания прошли в 16 провинциях. Пятеро подозреваемых находятся за границей, а розыск остальных продолжается.

Нью-Йорк обновляет рекорд доходов от онлайн-ставок

По теме:
Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски
Нью-Йорк обновляет рекорд доходов от онлайн-ставок
Монако – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
азарт ставки Федерация футбола Турции Фенербахче Галатасарай
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа
Футбол | 06 декабря 2025, 06:03 0
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа

Главным фаворитом на трофей мундиаля является сборная Испании

Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09 декабря 2025, 09:34 2
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Футбол | 08.12.2025, 14:46
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 30
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 28
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем