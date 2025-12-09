Новая волна расследования ставок в турецком футболе привела к 35 арестам

Главная прокуратура Стамбула провела второй этап масштабной операции по делу о футбольных ставках, в ходе которой были задержаны 35 человек.

Расследование основано на материалах MASAK, данных легальных букмекерских сайтов и аналитических отчетах. Следствие установило участие 27 футболистов, включая игрока «Галатасарая» Метехана Балтаджи, который делал ставки на матчи своей команды, и игрока «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша, ставившего через третье лицо.

Также выявлены попытки повлиять на исход матча «Анкараспор» – «Назилли Беледиеспор» от 28 апреля 2024 года со стороны руководства клубов и тренеров, а также сговор по игре «Умраниеспор» – «Гиресунспор». Бывший президент «Аданадемирспора» Мурат Санджак оказался замешан в подозрительных финансовых операциях.

Обыски и задержания прошли в 16 провинциях. Пятеро подозреваемых находятся за границей, а розыск остальных продолжается.

