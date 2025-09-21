Итальянка, проигравшая Костюк, сотворила сенсацию в финале, одолев Наварро

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
21 сентября 2025, 13:55 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:16
Коччаретто принесла важнейшее очко сборной Италии в финале КБДК-2025 против США

Getty Images/Global Images Ukraine. Элизабетта Коччаретто

21 сентября в Шэньчжэне (Китай) проходит финальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и США.

Первым на корт вышли вторые номера команд – Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Эмма Наварро (WTA 18). Итальянка добыла неожиданную победу в двух сетах за 1 час и 29 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Коччаретто принесла сборной Италии первое очко. Второй игрой запланирован матч лидеров – Жасмин Паолини и Джессики Пегулы.

Элизабетта в финальной части КБДК выиграла два матча и потерпела одно поражение. Помимо Наварро, она сотворила камбек против Юань Юэ, а проиграла – украинке Марте Костюк.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия США – 1:0

  • Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4
  • Жасмин Паолини – Джессика Пегула
  • Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер

Элизабетта Коччаретто Эмма Наварро Кубок Билли Джин Кинг женская сборная США по теннису женская сборная Италии по теннису
