Итальянка, проигравшая Костюк, сотворила сенсацию в финале, одолев Наварро
Коччаретто принесла важнейшее очко сборной Италии в финале КБДК-2025 против США
21 сентября в Шэньчжэне (Китай) проходит финальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и США.
Первым на корт вышли вторые номера команд – Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Эмма Наварро (WTA 18). Итальянка добыла неожиданную победу в двух сетах за 1 час и 29 минут.
Коччаретто принесла сборной Италии первое очко. Второй игрой запланирован матч лидеров – Жасмин Паолини и Джессики Пегулы.
Элизабетта в финальной части КБДК выиграла два матча и потерпела одно поражение. Помимо Наварро, она сотворила камбек против Юань Юэ, а проиграла – украинке Марте Костюк.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал
Италия – США – 1:0
- Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4
- Жасмин Паолини – Джессика Пегула
- Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер
