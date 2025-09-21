Итальянка, проигравшая Костюк, сотворила сенсацию в финале, одолев Наварро

21 сентября в Шэньчжэне (Китай) проходит финальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и США.

Первым на корт вышли вторые номера команд – Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Эмма Наварро (WTA 18). Итальянка добыла неожиданную победу в двух сетах за 1 час и 29 минут.

Коччаретто принесла сборной Италии первое очко. Второй игрой запланирован матч лидеров – Жасмин Паолини и Джессики Пегулы.

Элизабетта в финальной части КБДК выиграла два матча и потерпела одно поражение. Помимо Наварро, она сотворила камбек против Юань Юэ, а проиграла – украинке Марте Костюк.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия – США – 1:0

Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4

Жасмин Паолини – Джессика Пегула

Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер

Getty Images/Global Images Ukraine

