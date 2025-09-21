Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Полесья: «Это рабочие моменты. Ротань говорил со мной перед игрой»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 05:38 |
134
0

Звезда Полесья: «Это рабочие моменты. Ротань говорил со мной перед игрой»

Александр Назаренко высказался о матче против «Кудровки» в УПЛ

21 сентября 2025, 05:38 |
134
0
Звезда Полесья: «Это рабочие моменты. Ротань говорил со мной перед игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Назаренко

Вингер житомирского Полесья Александр Назаренко поделился эмоциями после матча против Кудровки (2:0) в шестом туре Украинской Премьер-лиги.

Поздравляю весь Житомир с победой. Относительно моего ассиста. Руслан Петрович поставил четкую задачу – выйти и усилить игру, если можно, то найти свой момент и забить. Так получилось, что сразу Йосефи дал мне за спину, я побежал, увидел Колю (Гайдучика – прим.) в площадке и сделал свое дело.

Не вышел в старте?Э то рабочие моменты. Руслан Петрович перед игрой со мной побеседовал. Всё хорошо, нет ничего страшного. Со скамейки казалось, что игра была под нашим контролем. В 1-м тайме были очень хорошие моменты у Александра Филиппова, но не могли забить. Самое главное, что эти моменты были. Если создавать, обязательно голы придут. И во втором тайме они пришли.

С каждым днем ​​мы становимся все сильнее. То, что требует от нас тренерский штаб – это работает, но есть еще много работы и есть над чем работать, – сказал Назаренко.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Кудровка, где «волки» не оставили шансов дебютанту УПЛ.

По теме:
Эпицентр – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Утверждены даты и время проведения матчей 8-го тура УПЛ
СК Полтава – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кудровка Полесье - Кудровка Александр Назаренко (футболист)
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20 сентября 2025, 07:32 38
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо

С Владислава сняли автогол

Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Бокс | 20 сентября 2025, 12:58 4
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»

Александр Захожий хочет провести знаковый бой

Это фиаско! Известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля в АПЛ
Футбол | 21.09.2025, 03:52
Это фиаско! Известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля в АПЛ
Это фиаско! Известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля в АПЛ
ВИДЕО. Онана отдал ассист за Трабзонспор, за который сыграли два украинца
Футбол | 20.09.2025, 22:45
ВИДЕО. Онана отдал ассист за Трабзонспор, за который сыграли два украинца
ВИДЕО. Онана отдал ассист за Трабзонспор, за который сыграли два украинца
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Футбол | 20.09.2025, 07:32
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 16
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 54
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем