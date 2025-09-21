Звезда Полесья: «Это рабочие моменты. Ротань говорил со мной перед игрой»

Вингер житомирского Полесья Александр Назаренко поделился эмоциями после матча против Кудровки (2:0) в шестом туре Украинской Премьер-лиги.

Поздравляю весь Житомир с победой. Относительно моего ассиста. Руслан Петрович поставил четкую задачу – выйти и усилить игру, если можно, то найти свой момент и забить. Так получилось, что сразу Йосефи дал мне за спину, я побежал, увидел Колю (Гайдучика – прим.) в площадке и сделал свое дело.

Не вышел в старте?Э то рабочие моменты. Руслан Петрович перед игрой со мной побеседовал. Всё хорошо, нет ничего страшного. Со скамейки казалось, что игра была под нашим контролем. В 1-м тайме были очень хорошие моменты у Александра Филиппова, но не могли забить. Самое главное, что эти моменты были. Если создавать, обязательно голы придут. И во втором тайме они пришли.

С каждым днем ​​мы становимся все сильнее. То, что требует от нас тренерский штаб – это работает, но есть еще много работы и есть над чем работать, – сказал Назаренко.

