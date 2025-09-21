Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Сборная УКРАИНЫ
21 сентября 2025, 07:50
5

Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»

Авторитетный специалист считает, что тренеру «сине-желтых» нужно доработать отбор до конца

Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
УАФ. Сергей Ребров

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. В частности, на наши вопросы ответил авторитетный тренер Владимир Шаран, в копилке которого более 400 матчей во главе отечественных команд.

– Владимир Богданович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?
– Нет. Пусть человек доведет свое дело до конца. Он этот путь начинал, пусть и заканчивает отборочный турнир. А уже по окончании данных соревнований, думаю, и будет принято решение о его дальнейшем судьбе. Практически уверен, что если сборная не выйдет на чемпионат мира, то тренер будет уволен.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?
– Я не вижу никаких кандидатур. Я вижу только Сергея Реброва. Если у сборной Украины не будет главного тренера, тогда я выскажу свое мнение по этому вопросу. Сейчас я не хочу называть фамилии наших великих тренеров. Ребров мой друг и я не буду обсуждать эту тему. У национальной команды есть наставник, думаю, в этом вопросе можно поставить точку. Это все равно, что набрать Реброва или Леоненко и спросить, кто будет вместо Шарана, которого в то время работает с определенной командой.

Если руководство УАФ не уволило тренера после Евро, а потом после Лиги наций и доверило специалисту работать дальше, пусть наставник доведет дело до конца. Ребров или опозориться или будет на коне. Это мы узнаем только по окончании отборочного турнира.

– Тогда последний вопрос. Сборная Украины выйдет из группы?
– Понятное дело, что о первом месте мы уже можем не мечтать, но выход в плей-офф даже после двух неудачных матчей вполне реален. Да, мне тоже, как болельщику, было очень неприятно видеть то, что произошло в Баку. Тем не менее, шансы есть, хотя, конечно, Исландия сейчас выглядит предпочтительнее. Здесь очень важно, в каком состоянии наша команда подойдет к очному противостоянию 10 октября. Скажу больше, что даже ничья в Рейкьявике не вычеркнет сборную Украины из претендентов на второе место.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Світлана Яремчук
Шаран не позор себе, це підло з твої сторони облизувати бездарного тренера. Він НІЧОГО не зробив у збірній, олні провали.
STAH
О, ще один безробітний "авторитет" мало не запізнився лизнути шевченку. Замахали
Тимур Ващенко
Похоже практически каждый более или менее известный человек в футболе решил подлизнуть Реброву. А то, что на поле нет идеи, всем пох
Перший Серед Рівних
"Ребров - мій друг"  ХАХАХАХА Блін та не питайте ви думок усіх цих друзів, боягузів, залежних та інших безхребетних людей, тренерів, колишніх тренерів, колишніх гравців. Це ж все одна шайка, кругова порука. Це просто огидно. 
Хай поміняє першу літеру свого прізвища на "Б".
Limb.Yuri
Всі ці люди дуже хочуть в чиновники УАФ.
