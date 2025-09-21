Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. В частности, на наши вопросы ответил авторитетный тренер Владимир Шаран, в копилке которого более 400 матчей во главе отечественных команд.

– Владимир Богданович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Нет. Пусть человек доведет свое дело до конца. Он этот путь начинал, пусть и заканчивает отборочный турнир. А уже по окончании данных соревнований, думаю, и будет принято решение о его дальнейшем судьбе. Практически уверен, что если сборная не выйдет на чемпионат мира, то тренер будет уволен.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?

– Я не вижу никаких кандидатур. Я вижу только Сергея Реброва. Если у сборной Украины не будет главного тренера, тогда я выскажу свое мнение по этому вопросу. Сейчас я не хочу называть фамилии наших великих тренеров. Ребров мой друг и я не буду обсуждать эту тему. У национальной команды есть наставник, думаю, в этом вопросе можно поставить точку. Это все равно, что набрать Реброва или Леоненко и спросить, кто будет вместо Шарана, которого в то время работает с определенной командой.

Если руководство УАФ не уволило тренера после Евро, а потом после Лиги наций и доверило специалисту работать дальше, пусть наставник доведет дело до конца. Ребров или опозориться или будет на коне. Это мы узнаем только по окончании отборочного турнира.

– Тогда последний вопрос. Сборная Украины выйдет из группы?

– Понятное дело, что о первом месте мы уже можем не мечтать, но выход в плей-офф даже после двух неудачных матчей вполне реален. Да, мне тоже, как болельщику, было очень неприятно видеть то, что произошло в Баку. Тем не менее, шансы есть, хотя, конечно, Исландия сейчас выглядит предпочтительнее. Здесь очень важно, в каком состоянии наша команда подойдет к очному противостоянию 10 октября. Скажу больше, что даже ничья в Рейкьявике не вычеркнет сборную Украины из претендентов на второе место.