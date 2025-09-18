Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2025, 11:55 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:14
1003
2

Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура

Бывший полузащитник «сине-желтых» Евгений Левченко считает, что таковым мог бы стать Руслан Ротань

18 сентября 2025, 11:55 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:14
1003
2
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
УАФ. Руслан Ротань

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказал свое мнение о проблемах «сине-желтых», а также назвал наставника, который в перспективе мог бы дать свежий глоток воздуха главной команде страны.

– Многие хотят видеть у руля сборной некоторых людей, которые раньше тренировали национальную команду, но сейчас долгое время без работы на высшем уровне, – сказал Левченко. – Но это шаг назад. Сейчас футбол очень быстро развивается и наставник должен быть на коне, при работе.

Снова-таки, будь моя воля, я бы дал карт-бланш молодому и перспективному тренеру, чтобы он предоставил свой план и его придерживался. К примеру, Руслан Ротань, это хоть и радикальное решение, но я за инновационные процессы, за специалистов, которые по-европейски смотрят на все нововведения в футболе.

Качественный иностранный специалист, на мой взгляд, сейчас не приедет в страну, где идет война, где и давление со стороны общественности очень большое.

По теме:
Обновлен рейтинг ФИФА. Новая позиция сборной Украины, смена лидера
Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву: «Банальные слова, но...»
«Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины
Евгений Левченко сборная Украины по футболу Руслан Ротань
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Футбол | 18 сентября 2025, 09:35 9
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном

Вернется ли Олег Лужный в «Карпаты»?

Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Футбол | 17 сентября 2025, 13:51 3
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА

Полтавская «Ворскла» не сможет регистрировать новых футболистов из-за санкций от ФИФА

Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 12:31
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 20:45
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Ротань проявив великий професіоналізм,
коли керував клубом і двома збірними.
і хоча в клубі в нього (м'яко кажучи) зараз не все гаразд,
але разом Поліссям і з головною збірною все буде добре.
Ответить
0
fifa2020
Маркевич заслужив нормальний шанс!
Ответить
0
Популярные новости
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 92
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем