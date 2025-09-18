Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Бывший полузащитник «сине-желтых» Евгений Левченко считает, что таковым мог бы стать Руслан Ротань
В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказал свое мнение о проблемах «сине-желтых», а также назвал наставника, который в перспективе мог бы дать свежий глоток воздуха главной команде страны.
– Многие хотят видеть у руля сборной некоторых людей, которые раньше тренировали национальную команду, но сейчас долгое время без работы на высшем уровне, – сказал Левченко. – Но это шаг назад. Сейчас футбол очень быстро развивается и наставник должен быть на коне, при работе.
Снова-таки, будь моя воля, я бы дал карт-бланш молодому и перспективному тренеру, чтобы он предоставил свой план и его придерживался. К примеру, Руслан Ротань, это хоть и радикальное решение, но я за инновационные процессы, за специалистов, которые по-европейски смотрят на все нововведения в футболе.
Качественный иностранный специалист, на мой взгляд, сейчас не приедет в страну, где идет война, где и давление со стороны общественности очень большое.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вернется ли Олег Лужный в «Карпаты»?
Полтавская «Ворскла» не сможет регистрировать новых футболистов из-за санкций от ФИФА
коли керував клубом і двома збірними.
і хоча в клубі в нього (м'яко кажучи) зараз не все гаразд,
але разом Поліссям і з головною збірною все буде добре.