«Без резких изменений дела не будет». Известный эксперт – о сборной Украины

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. Ответил на наши вопросы известный тренер и эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Это вопрос назрел, но есть одно но. Чтобы менять тренера, нужно иметь новую кандидатуру. Это мы уже проходили, когда ушел с этого поста Андрей Шевченко. Предлагали одному, второму, третьему специалисту, тот же Сергей Ребров тогда отказался, и в итоге в последний момент сборную возглавил Александр Петраков. Поэтому повторюсь, если бы у руководства УАФ и было желание сделать рокировку на тренерском мостике главной команды страны, это должен быть специалист, который бы всех устраивал.

Меня вообще удивило не столько игра сборной Украины на минувшем чемпионате Европы, а оценка этих выступлений, и ничего после этого не поменялось. Не нужно, чтобы в сборной игроки заканчивали карьеру, в национальной команде должны играть только лучшие исполнители.

Интересно, что ни от одного эксперта или футбольного журналиста я не слышал, чтобы кто-то рассказал, в какой футбол играет сборная Украины. Каждый поединок, как начало чего-то нового. Но так ведь не должно быть. Под руководством Реброва команда провела уже почти 30 матчей, а никто не знает, чего ждать от сборной.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?

– Напрашивается Мирон Маркевич. У него в активе хоть и четыре игры, но все удачные, он знает наш футбол изнутри, он живет в Украине. Юрий Калитвинцев, который выиграл с юношеской сборной Украины чемпионат Европы. Неплохо в молодежной сборной работает Унаи Мельгоса. Вот вам уже три, на мой взгляд, достойные кандидатуры.

– Сборная Украины выйдет из группы?

– Если не будет резких изменений, то нет, поскольку на сегодняшний день мы слабее Исландии по движению, по самоотдаче, по сыгранности на порядок. Конечно, в футболе все может произойти, но если глянуть на две игры сборной Украины и на два матча нашего главного конкурента, то это разные лиги. Наставник сборной – это авторитет, дисциплина и психология. А у нас с этим большие проблемы.