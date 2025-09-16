Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Без резких изменений дела не будет». Известный эксперт – о сборной Украины
Чемпионат мира
16 сентября 2025, 18:11 |
1129
2

«Без резких изменений дела не будет». Известный эксперт – о сборной Украины

Олег Федорчук видит как минимум три кандидатуры на пост наставника главной команды страны

16 сентября 2025, 18:11 |
1129
2
«Без резких изменений дела не будет». Известный эксперт – о сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. Ответил на наши вопросы известный тренер и эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?
– Это вопрос назрел, но есть одно но. Чтобы менять тренера, нужно иметь новую кандидатуру. Это мы уже проходили, когда ушел с этого поста Андрей Шевченко. Предлагали одному, второму, третьему специалисту, тот же Сергей Ребров тогда отказался, и в итоге в последний момент сборную возглавил Александр Петраков. Поэтому повторюсь, если бы у руководства УАФ и было желание сделать рокировку на тренерском мостике главной команды страны, это должен быть специалист, который бы всех устраивал.

Меня вообще удивило не столько игра сборной Украины на минувшем чемпионате Европы, а оценка этих выступлений, и ничего после этого не поменялось. Не нужно, чтобы в сборной игроки заканчивали карьеру, в национальной команде должны играть только лучшие исполнители.

Интересно, что ни от одного эксперта или футбольного журналиста я не слышал, чтобы кто-то рассказал, в какой футбол играет сборная Украины. Каждый поединок, как начало чего-то нового. Но так ведь не должно быть. Под руководством Реброва команда провела уже почти 30 матчей, а никто не знает, чего ждать от сборной.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?
– Напрашивается Мирон Маркевич. У него в активе хоть и четыре игры, но все удачные, он знает наш футбол изнутри, он живет в Украине. Юрий Калитвинцев, который выиграл с юношеской сборной Украины чемпионат Европы. Неплохо в молодежной сборной работает Унаи Мельгоса. Вот вам уже три, на мой взгляд, достойные кандидатуры.

– Сборная Украины выйдет из группы?
– Если не будет резких изменений, то нет, поскольку на сегодняшний день мы слабее Исландии по движению, по самоотдаче, по сыгранности на порядок. Конечно, в футболе все может произойти, но если глянуть на две игры сборной Украины и на два матча нашего главного конкурента, то это разные лиги. Наставник сборной – это авторитет, дисциплина и психология. А у нас с этим большие проблемы.

По теме:
Роналду, Месси, Левандовски… Вспоминаем лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW
Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Мирон Маркевич Юрий Калитвинцев Унаи Мельгоса Андрей Шевченко Александр Петраков статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16 сентября 2025, 07:07 10
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды

Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Бокс | 15 сентября 2025, 22:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»

Функционер выделил Теренса Кроуфорда

Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Футбол | 16.09.2025, 18:05
Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Футбол | 16.09.2025, 14:34
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15.09.2025, 18:55
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
STAH
Щодо Калитвинцева,- ще один експеримент. Маркевич і Мельгоса? Обидва адаптовані. Але Маркевич це досвід і вміння будувати команди 
Ответить
+2
batistuta
Їм сбірна до сраки, як і Україна....  Бабло пилять і не цюраються
Ответить
0
Популярные новости
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
14.09.2025, 17:31 2
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем