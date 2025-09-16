Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Сборная УКРАИНЫ
16 сентября 2025, 09:11
996
9

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»

Экс-защитник «сине-желтых» был немногословен в выборе наставника для сборной Украины

16 сентября 2025, 09:11 |
996
9
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Артем Федецкий

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Поэтому сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов, задав им три вопросы. Принял участие в этой рубрике Артем Федецкий, за плечами которого 53 матча в сине-желтой футболке.

– Артем, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?
– Вы задали вопрос не по адресу. Для решения этих вопросов, есть руководство УАФ. Да, у меня есть свое мнение, но я его оставлю при себе.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?
– Однозначно, это Мирон Маркевич.

– Сборная Украины выйдет из группы?
– Мы все в это верим. По именам игроков мы на втором месте, но главное это подтвердить это на футбольном поле, чего сделать, пока не удается. Не в обиду Азербайджану, но мы должны сметать этого соперника в первые 30 минут поединка, а потом спокойно играть.

В свое время отборочный турнир ЧМ-2014 сборная Украины также начала неудачно, набрав в первых трех матчах два очка, но потом команду возглавил Михаил Фоменко и дело пошло, мы таки вышли из группы. Вот только в матчах плей-офф нам немного не повезло в противостоянии с Францией.

Когда я выступал за сборную Украины, первым делом мы играли сердцем и эмоциями, а не какими-то заумными тактическими построениями. Да, сейчас ситуация, чуть сложнее, поскольку наша команда выступает вне родных стен, тем не менее, от этого отдача не должна быть меньше. Все должны биться за результат. Его может не быть, поскольку это футбол, но болельщик простит, если команда полностью отдается борьбе. На поле сейчас не хватает футболиста, который бы мог завести команду, где-то даже напихать во благо коллектива, чтобы все понимали, что это не клуб, а сборная страны. Многие люди сейчас отдают жизнь за желто-синий флаг и футболисты это тоже должны помнить.

Попасть в сборную Украины было мечтой всей моей футбольной жизни. Каждый раз, когда я надевал футболку национальной команды, меня распирала гордость. Верю, что также думает и нынешнее поколение игроков, поэтому остается надеяться, что наши ребята вытащат эту группу, по крайней мере, пробьются в плей-офф.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 9
Andromed
Маркевич теж не вічний, я думаю своє він вже натренував, повинен вже спокійно свою пенсію прожити
+1
wojsergivan
федецкий полный дебил, кто он такой? где он играл какие у него завоевания? такое же львовское дерьмо как маркевич.
+1
MaximusOne
З вітчизняними тренерами нічого не вийде, є хоть один український тренер в якомусь з топ-6 чемпіонатів Європи ?, навіть в топ-10 нема, це показник. 
+1
LexХХХ
Хоч Маркевич і старуватий, та й не тренував вже давно, але краще він, аніж оте непорозуміння 
0
Микола Унгурян
все правильно сказав Федецький - проблема в тому що більшість гравців просто відбуває номер в збірній, і це ще могло пройти за нормального тренера, коли справді можна виграти на класі, але за тренера-барана то потрібно докладати зусиль.
Щодо Маркевича - сумнівно, тому що навряд чи зможе зламати систему кругової поруки та відкатів
0
wojsergivan
касательно маркевича он уже в уаф руководил   зборными и  за что его даже с карпат выгнали?
0
CheMP
приехали...)
0
Battersea
Потому что он похож на Порошенко?🥶🥶
0
Виктор Алтухов
Маркевич засветился в Металлисте, но там он шел в кильватере Шахтера с составом, неплохо проявил себя в Днепре. Сложно говорить однозначно.. Из работающих в Украине я бы выделил Ван Леувена, но тут надо понимать футбол, чтобы его поставить, а это, к сожалению, недоступно Шеве с компанией, о "болелах" и говорить не приходится. Вернидуб простоват, Григорчук слаб, как тренер, Максимов временами хорош, но не более.
