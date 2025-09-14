Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Поэтому сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов, задав им три вопросы. Согласился высказать свое мнение автор первого гола сборной Украины в истории Иван Гецко.

– Иван Михайлович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Это вопрос должен быть как-то обоснован. Если команда не выполнила задачу, то это одно дело, но сборная еще в игре, шансы есть, поэтому делать сейчас какие-то выводы, считаю, неправильным. Не нам решать, увольнять тренера или нет. Другое дело, если Сергей Ребров сам захочет уйти, тогда, да.

Если даже предположить, что, допустим, завтра состоится смена главного тренера, то кто возьмет на себя ответственность принимать команду в таком положении? Кто бы что ни говорил, но Сергей Ребров квалифицированный специалист, он знает наш футбол изнутри. На мой взгляд, сейчас смена тренера не самое главное, что может дать результат.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?

– Их в Украине достаточно. Но я больше склоняюсь к опытным специалистам, с именем. Уверен, что новый толчок сборной мог бы дать Мирон Маркевич или, к примеру, Леонид Буряк. Этот список можно продолжить, но пока нет смысла об этом говорить, когда у сборной есть действующий наставник.

– Сборная Украины выйдет из группы?

– На первое место мы вряд ли сможем рассчитывать, а вот побороться за выход в плей-офф со второй позиции, вполне. Да, «сине-желтые» безобразно сыграли в Баку, тем не менее, шансы остаются.

Многое, если не все, решится 10 октября, когда сборная Украины на выезде будет противостоять команде Исландии. В этой игры мы увидим, как подопечные Сергея Реброва могут выбираться из сложной ситуации.