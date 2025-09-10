Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем ЯШКИН: «В Баку был провал. Других слов подобрать сложно»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 07:00 |
Артем ЯШКИН: «В Баку был провал. Других слов подобрать сложно»

Экс-игрок сборной Украины не понял, за счет чего «сине-желтые» должны были обыграть Азербайджан

УАФ

Вчера, 9 сентября, сборная Украины провела свой второй матч в отборочном турнире ЧМ-2026. В Баку «сине-желтые», являясь явным фаворитом, не смогли выиграть у команды Азербайджана (1:1). Оценить в прошедшей игре действия подопечных Сергея Реброва эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин.

– Артем, как можно охарактеризовать такой итог матча в Баку для всей Украины?
– Очень плохо, что не выиграли. Сама игра, выбор состава и как была построена игра, иначе как провалом не назовешь.

– На чем основывается ваш вывод?
– Азербайджан оборонялся, как минимум в пять защитников, а мы поставили четыре центральных полузащитника и лезли через середину. Там куча народу, где дышать даже сложно. Также в первом тайме использовали в большей степени левый фланг, а про Коноплю забыли. После перерыва уже был задействован правый фланг, будто команда боялась главного тренера, атакуя подальше от его глаз. Ширины не было, быстрых атак тоже не было, а при потере мяча отсутствовал контрпрессинг.

Показательный момент был во втором тайме, когда Забарный у штрафной площади соперника потерял мяч, а семь футболистов в желтых футболках просто на это смотрят. Передачи были очень мелкими, центральные полузащитники Бондаренко и Очеретько прибегали к защитникам и забирали мячи. А впереди никого не было, все скопились в центре. Я не знаю, за счет чего сборная Украины хотела победить в этом поединке. За счет класса? Но это вариант не прошел.

– Пенальти в ворота Азербайджана на 3-й минуте был?
– Сложный момент. На мой взгляд, минимальное нарушение правил было. Это должен решать арбитр. Хотя стоит отметить, что Ванат не успевал к мячу. Но уверен в одном, что в центре поля судья бы свистнул фол.

– Как объяснить 75% владения мячом практически без голевых моментов?
– Играли себе в квадрат. Подходят к штрафной площади соперника и теряют мяч, хотя в этой зоне все нужно делать на порядок быстрее, чего у футболистов сборной Украины не наблюдалось. Агрессии в атаке не было. Один раз Зубков нормально сыграл один в один и в итоге случился гол.

– Неспешная игра сборной Украины становится ее визитной карточкой?
– Скорее всего, да. И меня удивляет то, что первый тайм мы все время проваливаем. Возможно, аналитическая группа неправильно информацию доносит. Всем ведь было известно, что Азербайджан будет стоять в обороне. Ее нужно растягивать, а мы делали наоборот. Второй тайм, был как бы немного лучше. У меня такое ощущение, что все анализируется в перерыве, а не перед игрой.

– Сыграла ли злую шутку с командой Сергея Реброва самоуверенность после забитого мяча?
– Я бы это назвал самоуспокоенностью. У команды, которая много обороняется и потом-таки пропускает гол, психологическое состояние падает до нуля. Классные команды в это время добивают соперника. А сборная Украины отошла и начала катать мяч. Получается, что игроки не верят, что могут забить два мяча. Тем более Азербайджану. Я этого не понимаю.

– Не хочется все валить на главного тренера, но я не припомню, чтобы Сергей Ребров когда-то брал вину на себя.
– Как ни странно, но я также этого не слышал. Мы все хотим большего от этой команды. А как его ждать? Хоть какое-то движение вперед должно быть. Игра не меняется с чемпионата Европы. Все одно и то же. У каждой команды должен быть свой стиль. Но узнаем ли мы сборную Украины, если переоденем ее в другие футболки, вопрос. Может, во мне говорят эмоции и не все так плохо, не знаю.

– Замены во втором тайме также не усилили нашу игру?
– А как они усилили? Навал в конце матча, когда в штрафную побежали Забарный и Матвиенко. Судаков после забитого мяча потерялся на поле. Шапаренко назад часто возвращался. В игре «сине-желтых» не было целостности.

– Кто вас разочаровал в составе сборной Украины? Не потому что ошибался, а потому что мог или должен был сделать больше.
– Все сыграли, примерно, на одном плохом уровне. Один словом, не смогли обыграть самую слабую команду нашей группы. Уже и поле виновато, может, и ветер все время дул в нашу сторону. Отговорок можно найти уйму, но результата нет. Что-то нужно поменять, может в отношении к делу, в анализе…

– Говорят, когда команда долго не выигрывает, то она находится в яме. Это можно сейчас применить к сборной Украины?
– Это, конечно, разные вещи, но если судить по игре и результатам нашей главной команды страны, у которой пока не видно прогресса, то в ваших словах есть доля правды. Мы уже не знаем, может ли сборная Украины обыгрывать аутсайдера, в игре нет запаса.

– Тем не менее, хочется быть оптимистом в такое нелегкое для Украины время. Все по-прежнему в наших руках?
– Если есть теоретические шансы, то они есть и практические, поэтому остается только надеяться, что сборной удастся их реализовать. Лишь бы не было анализа ради анализа. Вот после Франции сделали выводы и уже сыграли вничью. Мы не дали бой Азербайджану, а соперник смог это сделать.

Артем Яшкин ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Сергей Ребров Илья Забарный Николай Матвиенко Александр Зубков Георгий Судаков Владислав Ванат Николай Шапаренко Артем Бондаренко Олег Очеретько
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
