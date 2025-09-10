Артем ЯШКИН: «В Баку был провал. Других слов подобрать сложно»

Вчера, 9 сентября, сборная Украины провела свой второй матч в отборочном турнире ЧМ-2026. В Баку «сине-желтые», являясь явным фаворитом, не смогли выиграть у команды Азербайджана (1:1). Оценить в прошедшей игре действия подопечных Сергея Реброва эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин.

– Артем, как можно охарактеризовать такой итог матча в Баку для всей Украины?

– Очень плохо, что не выиграли. Сама игра, выбор состава и как была построена игра, иначе как провалом не назовешь.

– На чем основывается ваш вывод?

– Азербайджан оборонялся, как минимум в пять защитников, а мы поставили четыре центральных полузащитника и лезли через середину. Там куча народу, где дышать даже сложно. Также в первом тайме использовали в большей степени левый фланг, а про Коноплю забыли. После перерыва уже был задействован правый фланг, будто команда боялась главного тренера, атакуя подальше от его глаз. Ширины не было, быстрых атак тоже не было, а при потере мяча отсутствовал контрпрессинг.

Показательный момент был во втором тайме, когда Забарный у штрафной площади соперника потерял мяч, а семь футболистов в желтых футболках просто на это смотрят. Передачи были очень мелкими, центральные полузащитники Бондаренко и Очеретько прибегали к защитникам и забирали мячи. А впереди никого не было, все скопились в центре. Я не знаю, за счет чего сборная Украины хотела победить в этом поединке. За счет класса? Но это вариант не прошел.

– Пенальти в ворота Азербайджана на 3-й минуте был?

– Сложный момент. На мой взгляд, минимальное нарушение правил было. Это должен решать арбитр. Хотя стоит отметить, что Ванат не успевал к мячу. Но уверен в одном, что в центре поля судья бы свистнул фол.

– Как объяснить 75% владения мячом практически без голевых моментов?

– Играли себе в квадрат. Подходят к штрафной площади соперника и теряют мяч, хотя в этой зоне все нужно делать на порядок быстрее, чего у футболистов сборной Украины не наблюдалось. Агрессии в атаке не было. Один раз Зубков нормально сыграл один в один и в итоге случился гол.

– Неспешная игра сборной Украины становится ее визитной карточкой?

– Скорее всего, да. И меня удивляет то, что первый тайм мы все время проваливаем. Возможно, аналитическая группа неправильно информацию доносит. Всем ведь было известно, что Азербайджан будет стоять в обороне. Ее нужно растягивать, а мы делали наоборот. Второй тайм, был как бы немного лучше. У меня такое ощущение, что все анализируется в перерыве, а не перед игрой.

– Сыграла ли злую шутку с командой Сергея Реброва самоуверенность после забитого мяча?

– Я бы это назвал самоуспокоенностью. У команды, которая много обороняется и потом-таки пропускает гол, психологическое состояние падает до нуля. Классные команды в это время добивают соперника. А сборная Украины отошла и начала катать мяч. Получается, что игроки не верят, что могут забить два мяча. Тем более Азербайджану. Я этого не понимаю.

– Не хочется все валить на главного тренера, но я не припомню, чтобы Сергей Ребров когда-то брал вину на себя.

– Как ни странно, но я также этого не слышал. Мы все хотим большего от этой команды. А как его ждать? Хоть какое-то движение вперед должно быть. Игра не меняется с чемпионата Европы. Все одно и то же. У каждой команды должен быть свой стиль. Но узнаем ли мы сборную Украины, если переоденем ее в другие футболки, вопрос. Может, во мне говорят эмоции и не все так плохо, не знаю.

– Замены во втором тайме также не усилили нашу игру?

– А как они усилили? Навал в конце матча, когда в штрафную побежали Забарный и Матвиенко. Судаков после забитого мяча потерялся на поле. Шапаренко назад часто возвращался. В игре «сине-желтых» не было целостности.

– Кто вас разочаровал в составе сборной Украины? Не потому что ошибался, а потому что мог или должен был сделать больше.

– Все сыграли, примерно, на одном плохом уровне. Один словом, не смогли обыграть самую слабую команду нашей группы. Уже и поле виновато, может, и ветер все время дул в нашу сторону. Отговорок можно найти уйму, но результата нет. Что-то нужно поменять, может в отношении к делу, в анализе…

– Говорят, когда команда долго не выигрывает, то она находится в яме. Это можно сейчас применить к сборной Украины?

– Это, конечно, разные вещи, но если судить по игре и результатам нашей главной команды страны, у которой пока не видно прогресса, то в ваших словах есть доля правды. Мы уже не знаем, может ли сборная Украины обыгрывать аутсайдера, в игре нет запаса.

– Тем не менее, хочется быть оптимистом в такое нелегкое для Украины время. Все по-прежнему в наших руках?

– Если есть теоретические шансы, то они есть и практические, поэтому остается только надеяться, что сборной удастся их реализовать. Лишь бы не было анализа ради анализа. Вот после Франции сделали выводы и уже сыграли вничью. Мы не дали бой Азербайджану, а соперник смог это сделать.