Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2025, 09:27 | Обновлено 18 сентября 2025, 09:38
«Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины

Экс-игрок национальной команды сомневается в том, что Сергей Ребров имеет влияние на футболистов

УАФ. Сборная Украины

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. Поучаствовал в этой рубрике бывший полузащитник нашей национальной команды, а сейчас футбольный эксперт Евгений Левченко.

– Евгений, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?
– У нас в сборной хорошие исполнители, но вопрос в том, подходит ли наставник для этих футболистов, чтобы сборная развивалась, есть ли синергия. А это определяется очень просто – как играет команда, как сильно игроки отдаются на поле за своего тренера, насколько они понимают его идеи? Имеет ли он влияние на подопечных? Сейчас очень много непонятного в рисунке игры команды. Это серьезный вопрос в адрес наставника.

Мне сложно сказать однозначно, что происходит со сборной, не зная всех нюансов, происходящих внутри коллектива. Если бы я был руководителем, то пригласил бы главного тренера, костяк команды и попытался разобраться, в чем проблема. Нужно общаться, иначе вопросы не разрешаться.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?
– Я понимаю, что многие хотят видеть у руля сборной некоторых людей, которые раньше тренировали национальную команду, но сейчас долгое время без работы на высшем уровне. Это шаг назад. Сейчас футбол очень быстро развивается и наставник должен быть на коне, при работе.

Снова-таки, будь моя воля, я бы дал карт-бланш молодому и перспективному тренеру, чтобы он предоставил свой план и его придерживался. А что касается вашего вопроса, то это, к примеру, Руслан Ротань, это хоть и радикальное решение, но я за инновационные процессы, за специалистов, которые по-европейски смотрят на все нововведения в футболе.

Качественный иностранный специалист, на мой взгляд, сейчас не приедет в страну, где идет война, где и давление со стороны общественности очень большое.

– Сборная Украины выйдет из группы?
– Естественно, что про победу в группе не может быть и речи, а вот судьба второго места может решиться 10 октября в матче Исландия – Украина. Пока петух не клюнет нас в одно место, мы не можем собраться. Так вот, тянуть уже некуда. Подопечных Сергея Реброва не устраивает даже ничья, иначе о чемпионате мира можно будет забыть. Но если быть откровенным и посмотреть, как Исландия играла против Франции, в Рейкьявике нам будет ой как сложно. Банальные слова, но нужно провести серьезный анализ и сделать выводы, чтобы быть конкурентоспособными хотя бы в предстоящем противостоянии.

По теме:
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика
Евгений Левченко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола Руслан Ротань статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Комментарии 2
Likarua
Толковий пацан 
inflicted
Та гнати Реброва поки не пізно
