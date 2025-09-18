«Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ. Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. Поучаствовал в этой рубрике бывший полузащитник нашей национальной команды, а сейчас футбольный эксперт Евгений Левченко.

– Евгений, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– У нас в сборной хорошие исполнители, но вопрос в том, подходит ли наставник для этих футболистов, чтобы сборная развивалась, есть ли синергия. А это определяется очень просто – как играет команда, как сильно игроки отдаются на поле за своего тренера, насколько они понимают его идеи? Имеет ли он влияние на подопечных? Сейчас очень много непонятного в рисунке игры команды. Это серьезный вопрос в адрес наставника.

Мне сложно сказать однозначно, что происходит со сборной, не зная всех нюансов, происходящих внутри коллектива. Если бы я был руководителем, то пригласил бы главного тренера, костяк команды и попытался разобраться, в чем проблема. Нужно общаться, иначе вопросы не разрешаться.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?

– Я понимаю, что многие хотят видеть у руля сборной некоторых людей, которые раньше тренировали национальную команду, но сейчас долгое время без работы на высшем уровне. Это шаг назад. Сейчас футбол очень быстро развивается и наставник должен быть на коне, при работе.

Снова-таки, будь моя воля, я бы дал карт-бланш молодому и перспективному тренеру, чтобы он предоставил свой план и его придерживался. А что касается вашего вопроса, то это, к примеру, Руслан Ротань, это хоть и радикальное решение, но я за инновационные процессы, за специалистов, которые по-европейски смотрят на все нововведения в футболе.

Качественный иностранный специалист, на мой взгляд, сейчас не приедет в страну, где идет война, где и давление со стороны общественности очень большое.

– Сборная Украины выйдет из группы?

– Естественно, что про победу в группе не может быть и речи, а вот судьба второго места может решиться 10 октября в матче Исландия – Украина. Пока петух не клюнет нас в одно место, мы не можем собраться. Так вот, тянуть уже некуда. Подопечных Сергея Реброва не устраивает даже ничья, иначе о чемпионате мира можно будет забыть. Но если быть откровенным и посмотреть, как Исландия играла против Франции, в Рейкьявике нам будет ой как сложно. Банальные слова, но нужно провести серьезный анализ и сделать выводы, чтобы быть конкурентоспособными хотя бы в предстоящем противостоянии.