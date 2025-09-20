Нива Винница – Лесное – 1:0. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. Винницкая «Нива» на своем поле обыграла одного из фаворитов группы А ФК «Лесное».

В прошлом туре «Нива» со счетом 1:6 проиграла «Скале 1911». Для игроков «Ниви» было важно реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками.

И команде это удалось. «Нива» в непростом поединке обыграла ФК «Лесное». Победный гол Артур Петленко забил на пятой компенсированной минуте.

Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября

Нива Винница – Лесное – 1:0

Гол: Петленко, 90+5

