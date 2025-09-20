Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Винница – Лесное – 1:0. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Нива Винница
19.09.2025 16:00 – FT 1 : 0
Лесное
Украина. Вторая лига
20 сентября 2025, 22:02 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:03
ФК «Лесное» потерпел первое поражение в сезоне

ФК Нива Винница

Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. Винницкая «Нива» на своем поле обыграла одного из фаворитов группы А ФК «Лесное».

В прошлом туре «Нива» со счетом 1:6 проиграла «Скале 1911». Для игроков «Ниви» было важно реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками.

И команде это удалось. «Нива» в непростом поединке обыграла ФК «Лесное». Победный гол Артур Петленко забил на пятой компенсированной минуте.

Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября

Нива Винница – Лесное – 1:0

Гол: Петленко, 90+5

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Артур Петленко (Нива Винница).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Нива Винница Лесное
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
