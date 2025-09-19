Локомотив и Нива Винница одержали победы. Результаты 9-го тура Второй лиги
Киевский Локомотив выиграл четвертый матч подряд
В пятницу, 19 сентября, во Второй лиге прошли матчи 9-го тура. В игровую программу дня вошли два поединка.
«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Черноморец-2». Киевский клуб одержал четвертую сухую победу подряд.
Винницкая «Нива» реабилитировалась перед своими болельщиками. После разгромного поражения от «Скалы 1911» в прошлом туре команда обыграла одного из лидеров группы А ФК «Лесное».
Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября
Локомотив Киев – Черноиорец-2 – 2:0
Голы: Савчук, 51, Мельниченко, 90
Нива Винница – Лесное – 1:0
Гол: Петленко, 90+5
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Локомотив Киев – Черноиорец-2
Нива Винница – Лесное
События матча
