Локомотив и Нива Винница одержали победы. Результаты 9-го тура Второй лиги

В пятницу, 19 сентября, во Второй лиге прошли матчи 9-го тура. В игровую программу дня вошли два поединка.

«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Черноморец-2». Киевский клуб одержал четвертую сухую победу подряд.

Винницкая «Нива» реабилитировалась перед своими болельщиками. После разгромного поражения от «Скалы 1911» в прошлом туре команда обыграла одного из лидеров группы А ФК «Лесное».

Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября

Локомотив Киев – Черноиорец-2 – 2:0

Голы: Савчук, 51, Мельниченко, 90

Нива Винница – Лесное – 1:0

Гол: Петленко, 90+5

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Локомотив Киев – Черноиорец-2

Нива Винница – Лесное