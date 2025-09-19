Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Локомотив и Нива Винница одержали победы. Результаты 9-го тура Второй лиги
Вторая лига
Локомотив Киев
19.09.2025 14:00 – FT 2 : 0
Черноморец-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 сентября 2025, 19:08 |
166
0

Локомотив и Нива Винница одержали победы. Результаты 9-го тура Второй лиги

Киевский Локомотив выиграл четвертый матч подряд

19 сентября 2025, 19:08 |
166
0
Локомотив и Нива Винница одержали победы. Результаты 9-го тура Второй лиги
ФК Нива Винница

В пятницу, 19 сентября, во Второй лиге прошли матчи 9-го тура. В игровую программу дня вошли два поединка.

«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Черноморец-2». Киевский клуб одержал четвертую сухую победу подряд.

Винницкая «Нива» реабилитировалась перед своими болельщиками. После разгромного поражения от «Скалы 1911» в прошлом туре команда обыграла одного из лидеров группы А ФК «Лесное».

Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября

Локомотив Киев – Черноиорец-2 – 2:0

Голы: Савчук, 51, Мельниченко, 90

Нива Винница – Лесное – 1:0

Гол: Петленко, 90+5

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Локомотив Киев – Черноиорец-2

Нива Винница – Лесное

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мельниченко (Локомотив Киев).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Савчук (Локомотив Киев).
По теме:
Клуб УПЛ отказался от легионера. Его лично выгнал главный тренер
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Эрен АЙДИН: «Встреча с Тураном во Львове была для меня особым моментом»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев Черноморец-2 Одесса Нива Винница Лесное
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера
Футбол | 18 сентября 2025, 21:23 5
Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера
Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера

Салифу Сума в итоге перебрался вместо чемпионата Украины в Швецию

Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Футбол | 19 сентября 2025, 19:46 8
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне

Игрок ждет решение по дисквалификации

Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19.09.2025, 18:42
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19.09.2025, 02:50
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 3
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем