Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Локомотив Киев
19.09.2025 14:00 - : -
Черноморец-2
Украина. Вторая лига
19 сентября 2025, 09:14 | Обновлено 19 сентября 2025, 09:18
Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги

ФК Локомотив Киев

19 сентября пройдут матчи 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября 2025

  • 14:00. «Локомотив» Киев – «Черноморец-2»
  • 16:00. «Нива» Винница – «Лесное»

14:00. «Локомотив» Киев – «Черноморец-2»

16:00. «Нива» Винница – «Лесное»

