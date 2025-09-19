19.09.2025 14:00 - : -
Украина. Вторая лига19 сентября 2025, 09:14 | Обновлено 19 сентября 2025, 09:18
Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги
19 сентября пройдут матчи 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября 2025
- 14:00. «Локомотив» Киев – «Черноморец-2»
- 16:00. «Нива» Винница – «Лесное»
14:00. «Локомотив» Киев – «Черноморец-2»
16:00. «Нива» Винница – «Лесное»
