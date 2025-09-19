Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Локомотив – Черноморец-2 – 2:0. Четвертая победа подряд. Видео голов
Локомотив – Черноморец-2 – 2:0. Четвертая победа подряд. Видео голов

Киевский клуб набрал солидный ход

ФК Черноморец

Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. Киевский «Локомотив» одержал победу в поединке с «Черноморцем-2».

«Локомотив» в первых минут начал искать пути к воротам «Черноморца-2». Но опасные моменты стали возникать во второй половине первого тайма.

Забили хозяева уже после перерыва. На 51-й минуте отличился Александр Савчук.

В конце матча «Черноморец-2» старался спастись от поражения. Однако на 90-й минуте получил в свои ворота второй мяч. Автором гола стал Иван Мельниченко.

Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября

Локомотив Киев – Черноморец-2 – 2:0

Голы: Савчук, 51, Мельниченко, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мельниченко (Локомотив Киев).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Савчук (Локомотив Киев).
