Локомотив – Черноморец-2 – 2:0. Четвертая победа подряд. Видео голов
Киевский клуб набрал солидный ход
Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. Киевский «Локомотив» одержал победу в поединке с «Черноморцем-2».
«Локомотив» в первых минут начал искать пути к воротам «Черноморца-2». Но опасные моменты стали возникать во второй половине первого тайма.
Забили хозяева уже после перерыва. На 51-й минуте отличился Александр Савчук.
В конце матча «Черноморец-2» старался спастись от поражения. Однако на 90-й минуте получил в свои ворота второй мяч. Автором гола стал Иван Мельниченко.
Вторая лига. 9-й тур, 19 сентября
Локомотив Киев – Черноморец-2 – 2:0
Голы: Савчук, 51, Мельниченко, 90
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль
Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри