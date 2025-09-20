Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Прежние предложения «горняков» по хавбеку были отклонены
За последнее время бразильский «Гремио» отклонил несколько многомиллионных предложений от «Шахтера» по 17-летнему атакующему полузащитнику Габриэлю Меку.
Контракт молодого футболиста с «бессмертными трехцветными» действует до лета 2027 года и содержит клаусулу в 50 миллионов евро.
Впрочем, «Гремио» будет готов продать Мека и за существенно меньшую сумму.
По информации источника, который ссылается на данные журналиста Бруну Суареша, «Гремио» хочет получить за Мека порядка 19,2 миллионов евро (120 миллионов бразильских реалов).
«Шахтер» по-прежнему проявляет интерес к Меку и в ближайшее время может оформить новое предложение бразильцам по хавбеку.
Ранее сообщалось, что «горняки» отправили в Бразилию скаута, задачей которого было просмотреть Габриэля Мека в действии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Причиной стало завирусившееся старое фото 2024 года из Instagram футболиста
Виталий Бойко рассказал интересную историю из периода детско-юношеского футбола