Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки

Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 15:36 |
Прежние предложения «горняков» по хавбеку были отклонены

instagram.com/gabriel_mec__

За последнее время бразильский «Гремио» отклонил несколько многомиллионных предложений от «Шахтера» по 17-летнему атакующему полузащитнику Габриэлю Меку.

Контракт молодого футболиста с «бессмертными трехцветными» действует до лета 2027 года и содержит клаусулу в 50 миллионов евро.

Впрочем, «Гремио» будет готов продать Мека и за существенно меньшую сумму.

По информации источника, который ссылается на данные журналиста Бруну Суареша, «Гремио» хочет получить за Мека порядка 19,2 миллионов евро (120 миллионов бразильских реалов).

«Шахтер» по-прежнему проявляет интерес к Меку и в ближайшее время может оформить новое предложение бразильцам по хавбеку.

Ранее сообщалось, что «горняки» отправили в Бразилию скаута, задачей которого было просмотреть Габриэля Мека в действии.

По теме:
Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца
ФОТО. Как Шахтер ведет подготовку к матчу УПЛ против Зари
Бенфика столкнулась с проблемами из-за футболиста, подписанного летом
Габриэль Мек Гремио Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Bolavip Brasil
