Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 18:26 | Обновлено 19 сентября 2025, 18:27
1

Шахтер отправил в Бразилию скаута для наблюдения за 17-летним талантом

«Горняков» очень интересует возможность подписания Габриэля Мека из «Гремио»

Шахтер отправил в Бразилию скаута для наблюдения за 17-летним талантом
instagram.com/gabriel_mec__

Донецкий «Шахтер» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 17-летнего атакующего полузащитника «Гремио» и юношеской сборной Бразилии Габриэля Мека.

По информации журналиста Калиэля Дорнелеса, украинский клуб отправил в Порту-Алегри скаута для наблюдения за Меком.

Известно, что на минувшей неделе селекционер «горняков» присутствовал в столице штата Риу-Гранди-ду-Сул и воочию наблюдал за тренировками Мека в составе первой команды «Гремио».

Помимо скаута над потенциальным переходом Мека в «Шахтер» работает также агент Франк Хенуда, давно сотрудничающий с донецким клубом на бразильском рынке.

Напомним, накануне сообщалось, что «Шахтер» улучшил предложение по Габриэлю Меку.

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
avk2307
Треба скаута відправити за Мудриком щоб наглядав.
І є ж інтерес Шахтаря в цьому...
А то то права забрали, то женюсь
