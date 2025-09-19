Шахтер отправил в Бразилию скаута для наблюдения за 17-летним талантом
«Горняков» очень интересует возможность подписания Габриэля Мека из «Гремио»
Донецкий «Шахтер» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 17-летнего атакующего полузащитника «Гремио» и юношеской сборной Бразилии Габриэля Мека.
По информации журналиста Калиэля Дорнелеса, украинский клуб отправил в Порту-Алегри скаута для наблюдения за Меком.
Известно, что на минувшей неделе селекционер «горняков» присутствовал в столице штата Риу-Гранди-ду-Сул и воочию наблюдал за тренировками Мека в составе первой команды «Гремио».
Помимо скаута над потенциальным переходом Мека в «Шахтер» работает также агент Франк Хенуда, давно сотрудничающий с донецким клубом на бразильском рынке.
Напомним, накануне сообщалось, что «Шахтер» улучшил предложение по Габриэлю Меку.
#Grêmio | ⚠️ ATENÇÃO: O Shakhtar Donetsk enviou olheiro a Porto Alegre para acompanhar de perto Gabriel Mec.— Kaliel (@Kaliel_Dorneles) September 18, 2025
O scout esteve semana passada na capital gaúcha e acompanhou treinos do atacante no profissional.
Além do scout, o intermediário Franck Logbi também está no negócio. pic.twitter.com/sm4Leidlg2
