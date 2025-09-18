Шахтер улучшил предложение по Меку. Теперь дают уже 17 млн евро
«Горняки» очень хотят заполучить юного хавбека «бессмертных трехцветных»
Бронзовый призер минувшего сезона УПЛ «Шахтер» продолжает активно интересоваться услугами 17-летнего атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.
По информации журналиста Фабио Варгаса, накануне бразильский клуб получил новое предложение от «горняков» по Меку.
После неудачных попыток осуществить трансфер Мека за 15 миллионов евро, ныне «Шахтер» дает за футболиста уже 17 миллионов.
Трансфер Мека в «Шахтер» может состояться не ранее апреля 2026 года, когда футболист отпразднует совершеннолетие.
Ранее сообщалось, что Мек не хочет покидать «Гремио», в рядах которого нацелен выиграть ряд трофеев и стать знаковой фигурой для клуба, прежде чем покинуть его и перебраться в Европу.
