У Шахтера сорвался трансфер вундеркинда. СМИ назвали причину провала сделки

Донецкий «Шахтер» не сумел успешно завершить переговорный процесс с «Гремио» о покупке 17-летнего атакующего полузащитника этого клуба Габриэля Мека.

«Горняки» предлагали за футболиста 15 миллионов евро, и «бессмертные трехцветные» в целом были готовы к сделке, однако все изменила позиция самого футболиста.

Мек наотрез отказался сейчас рассматривать вопрос об уходе из «Гремио», в составе которого хочет стать важным футболистом, выиграть титулы, лишь после чего воплотить детскую мечту об игре в Европе.

Контракт Мека с «Гремио» действует до конца лета 2027 года и содержит опцию выкупа в размере 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» даже в случае договоренности с «Гремио» и Меком сможет рассчитывать на бразильца только начиная с весны следующего года, когда футболист станет совершеннолетним.