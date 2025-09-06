Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Шахтера сорвался трансфер вундеркинда. СМИ назвали причину провала сделки
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 09:48 |
918
2

У Шахтера сорвался трансфер вундеркинда. СМИ назвали причину провала сделки

Габриэль Мек не пожелал сейчас покидать «Гремио»

У Шахтера сорвался трансфер вундеркинда. СМИ назвали причину провала сделки
ФК Гремио. Габриэль Мек

Донецкий «Шахтер» не сумел успешно завершить переговорный процесс с «Гремио» о покупке 17-летнего атакующего полузащитника этого клуба Габриэля Мека.

«Горняки» предлагали за футболиста 15 миллионов евро, и «бессмертные трехцветные» в целом были готовы к сделке, однако все изменила позиция самого футболиста.

Мек наотрез отказался сейчас рассматривать вопрос об уходе из «Гремио», в составе которого хочет стать важным футболистом, выиграть титулы, лишь после чего воплотить детскую мечту об игре в Европе.

Контракт Мека с «Гремио» действует до конца лета 2027 года и содержит опцию выкупа в размере 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» даже в случае договоренности с «Гремио» и Меком сможет рассчитывать на бразильца только начиная с весны следующего года, когда футболист станет совершеннолетним.

Габриэль Мек Гремио Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Correio do Povo
FunnyCat_____
Разумный парень! Через год два получит оффер в нормальный европейский клуб!
Ответить
+3
MaximusOne
По нарізці він взагалі слабкий гравець.
Ответить
0
