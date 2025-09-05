Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 08:19 |
Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека

«Горняки» очень хотят заполучить одну из «жемчужин» академии «Гремио»

05 сентября 2025, 08:19 |
Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека
ФК Гремио. Габриэль Мек

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» сделал предложение «Гремио» о переходе 17-летнего атакующего полузащитника Габриэля Мека.

За футболиста, которого в Бразилии называют «жемчужиной» академии «Гремио», донецкий клуб выразил готовность заплатить 15 миллионов евро.

Отмечается, что это уже второе предложение «Шахтера» по Меку за последние несколько дней.

Если клубам удастся договориться, то Мек перейдет в стан «горняков» лишь в апреле 2026 года, когда отпразднует совершеннолетие.

Контракт Мека с «Гремио» действует до конца 2027 года и содержит клаусулу в размере 50 миллионов евро.

Ранее интерес к Меку проявляли «Челси» и «Интер», а про стремление «Шахтера» оформить трансфер хавбека впервые сообщалось в начале августа.

Шахтер Донецк Гремио трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: ESPN
