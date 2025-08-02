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  4. Шахтеру интересен 17-летний Габриэль Мек
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 09:26 |
1683
0

Шахтеру интересен 17-летний Габриэль Мек

Ныне футболист выступает за бразильский «Гремио»

02 августа 2025, 09:26 |
1683
0
Шахтеру интересен 17-летний Габриэль Мек
instagram.com/gabriel_mec__

Авторитетное бразильское издание Globo Esporte сообщает, что бронзовый призер УПЛ «Шахтер» проявляет интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику «Гремио» Габриэлю Меку.

Отмечается, что Мек соответствует требованиям «Шахтера», но он считается высоко ценимым и «дорогим» игроком на рынке. Тем не менее, в ходе переговоров украинский клуб дал понять, что сделает предложение «Гремио» уже в ближайшие недели.

Также интерес к Меку прояляют и другие клубы, которые пока ограничиваются контактами с окружением футболиста и его агентами, одним из которых является отец Неймара.

В случае, если трансфер Мека будет согласован, покинуть «Гремио» он сможет не ранее апреля следующего года, когда ему исполнится 18.

Габриэль Мек уже дебютировал в первой команде «Гремио», сыграв 2 матча в чемпионате штата – лиге Гаушу.

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Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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