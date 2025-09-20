Определены пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Сеуле

На хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) определены полуфинальные пары.

Вторая ракетка мира Ига Свентек разгромила Барбору Крейчикову и далее поборется против Майи Джойнт, которая оказалась сильнее Клары Таусон.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Немецкая теннисистка Элла Зайдель не сумела переиграть вторую сеяную Екатерину Александрова. Следующей оппоненткой «нейтралки» будет Катерина Синякова – чешка прошла Сюзан Ламенс.

Полуфиналы в Сеуле состоятся 20 сентября. Ига и Майя начнут в 11:10 по Киеву, Катерина и Екатерина – после завершения встречи Свентек и Джойнт.

WTA 500 Сеул. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Барбора Крейчикова – 6:0, 6:3

Клара Таусон [3] – Майя Джойнт – 0:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Сюзан Ламенс – Катерина Синякова [Q] – 1:6, 5:7

Элла Зайдель [Q] – Екатерина Александрова [2] – 2:6, 3:6

WTA 500 Сеул. Пары 1/2 финала

Ига Свентек [1] – Майя Джойнт

Катерина Синякова [Q] – Екатерина Александрова [2]