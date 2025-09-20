Определены пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Сеуле
Свентек выбила Крейчикову и далее поборется с Джойнт, которая одолела Таусон
На хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) определены полуфинальные пары.
Вторая ракетка мира Ига Свентек разгромила Барбору Крейчикову и далее поборется против Майи Джойнт, которая оказалась сильнее Клары Таусон.
Немецкая теннисистка Элла Зайдель не сумела переиграть вторую сеяную Екатерину Александрова. Следующей оппоненткой «нейтралки» будет Катерина Синякова – чешка прошла Сюзан Ламенс.
Полуфиналы в Сеуле состоятся 20 сентября. Ига и Майя начнут в 11:10 по Киеву, Катерина и Екатерина – после завершения встречи Свентек и Джойнт.
WTA 500 Сеул. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Барбора Крейчикова – 6:0, 6:3
Клара Таусон [3] – Майя Джойнт – 0:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Сюзан Ламенс – Катерина Синякова [Q] – 1:6, 5:7
Элла Зайдель [Q] – Екатерина Александрова [2] – 2:6, 3:6
WTA 500 Сеул. Пары 1/2 финала
Ига Свентек [1] – Майя Джойнт
Катерина Синякова [Q] – Екатерина Александрова [2]
