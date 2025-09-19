У Джейми Варди обнаружено повреждение

У английского вингера «Кремонезе» Джейми Варди обнаружено повреждение. Об этом сообщает сайт итальянского клуба.

У 37-летнего футболиста обнаружено незначительно растяжение мышц. В ближайшее время англичанин пройдет обследование после которого станет ясно сыграет ли он с «Пармой».

Джейми Варди присоединился к «Кремонезе» летом этого года на правах свободного агента. Англичанин уже успел провести 1 матч за клуб, результативными действиями не отличился.

Ранее Джейми Варди прокомментировал переход в «Кремонезе».