Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Джейми Варди обнаружено повреждение
Италия
19 сентября 2025, 22:21
В ближайшее время англичанин пройдет обследование

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

У английского вингера «Кремонезе» Джейми Варди обнаружено повреждение. Об этом сообщает сайт итальянского клуба.

У 37-летнего футболиста обнаружено незначительно растяжение мышц. В ближайшее время англичанин пройдет обследование после которого станет ясно сыграет ли он с «Пармой».

Джейми Варди присоединился к «Кремонезе» летом этого года на правах свободного агента. Англичанин уже успел провести 1 матч за клуб, результативными действиями не отличился.

Ранее Джейми Варди прокомментировал переход в «Кремонезе».

Джейми Варди Парма Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A травма
Даниил Кирияка Источник: ФК Кремонезе
