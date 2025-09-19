Сборная Украины внесла изменение в состав пары на решающий матч с Италией
Марта Костюк заменила Надежду Киченок и выйдет на корт против итальянок с Людмилой
19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.
По итогам двух одиночных матчей счет 1:1. Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто, а Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Победитель противостояния решится в парном поединке. Капитан сине-желтых Илья Марченко внес изменение в состав пары – вместо Надежды Киченок в одном тандеме с Людмилой Киченок сыграет Марта Костюк.
Украинки поборются против опытного и сыгранного дуэта Сара Эррани / Жасмин Паолини.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист прокомментировал прекращение сотрудничества с «бело-синей» командой
Александр принял участие в благотворительном футбольном матче