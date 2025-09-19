Сборная Украины внесла изменение в состав пары на решающий матч с Италией

19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

По итогам двух одиночных матчей счет 1:1. Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто, а Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини.

Победитель противостояния решится в парном поединке. Капитан сине-желтых Илья Марченко внес изменение в состав пары – вместо Надежды Киченок в одном тандеме с Людмилой Киченок сыграет Марта Костюк.

Украинки поборются против опытного и сыгранного дуэта Сара Эррани / Жасмин Паолини.