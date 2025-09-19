Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборная Украины внесла изменение в состав пары на решающий матч с Италией
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:16
Сборная Украины внесла изменение в состав пары на решающий матч с Италией

Марта Костюк заменила Надежду Киченок и выйдет на корт против итальянок с Людмилой

19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

По итогам двух одиночных матчей счет 1:1. Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто, а Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини.

Победитель противостояния решится в парном поединке. Капитан сине-желтых Илья Марченко внес изменение в состав пары – вместо Надежды Киченок в одном тандеме с Людмилой Киченок сыграет Марта Костюк.

Украинки поборются против опытного и сыгранного дуэта Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Жасмин Паолини – Элина Свитолина. Упущенный шанс. Видеообзор матча
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
