Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 17:20 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:27
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК-2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Людмила Киченок

19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Третьими на корт выйдут тандемы команд – Людмила Киченок / Марта Костюк и Сара Эррани / Жасмин Паолини. Ориентировочное время начала матча – 17:15 по Киеву.

По итогам двух одиночных матчей противостояния Италия – Украина счет 1:1. Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто, а Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини.

Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

Vlad Holl
Давайте дівчата , нам потрібна перемога ! 
Ответить
+1
kollekciy
Італійки, поки що грають як Топ, але те що послухали таки мене і здоровий глузд, та поставили Марту точно не погіршує гру. 
Ответить
0
C.Пеклов
Люда поки глючить..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
mevast
Нічого не можуть протиставити злагодженій грі італійок.
Ответить
0
Fdail
Зрозуміло , що в Марти не завжди вистачає досвіду при деяких рішеннях , але кількість браку від Люди просто зашкалює .
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
поки виглядає безперспективненько...
Ответить
0
Alehandro
проти гномів треба агресивніше грати, не підпускати їх до сітки. Особливо з парашутами Люди...
Ответить
0
Enthiran
Паолини уже отдохнула?
Ответить
0
mevast
Марта, Людмила. Рішення правильне. Хвилює тільки їх взаємодія на корті.
Ответить
0
C.Пеклов
Таки Костюк-Л.Кіченок.Прогнозист  на цій матч грубо помилився.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex
Здесь можно не смотреть. Итальянки умнее и разнесут . Элине надо было закрывать ради Украины
Ответить
-1
