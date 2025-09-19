19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Третьими на корт выйдут тандемы команд – Людмила Киченок / Марта Костюк и Сара Эррани / Жасмин Паолини. Ориентировочное время начала матча – 17:15 по Киеву.

По итогам двух одиночных матчей противостояния Италия – Украина счет 1:1. Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто, а Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини.

Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.