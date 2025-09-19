Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК-2025
19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.
Третьими на корт выйдут тандемы команд – Людмила Киченок / Марта Костюк и Сара Эррани / Жасмин Паолини. Ориентировочное время начала матча – 17:15 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
По итогам двух одиночных матчей противостояния Италия – Украина счет 1:1. Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто, а Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини.
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор оценил трансфер Судакова в «Бенфику»
Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая