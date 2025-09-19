Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 03:21 |
124
1

ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й

13 сентября Оболонь вырвала ничью у бело-синих в матче пятого тура УПЛ (2:2)

19 сентября 2025, 03:21 |
124
1
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й

13 сентября киевские команды Оболонь и Динамо сыграли вничью со счетом 2:2 в матче пятого тура УПЛ 2025/26.

Оболонь вырвала одно очко на 90+1-й минуте благодаря голу Дениса Устименко. А уже на 90+3-й хозяева выбегали в потенциально опасную атаку, однако рефери остановил игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный арбитр поединка Денис Шурман зафиксировал фол со стороны Назара Волошина и не позволил футболистам Оболони завершить контратаку. Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал этот эпизод и заявил, что Шурман ошибся:

«Арбитр видит фол нападающего Динамо №9, который, прыгнув, чтобы побороться за мяч, прибывает явно с опозданием, вытянув правую руку. Сначала арбитр, кажется, пытается воспользоваться преимуществом, но затем останавливает игру, считая, что защитник допустил контакт с головой за мгновение до того, как нападающий Оболони получает мяч в потенциально перспективной атаке.

Хотя преимущества на этой части поля применяются крайне редко, в этом случае арбитр не дождался, не подождал немного дольше, чтобы оценить важность развития дальнейших событий, позволив продолжить игру и предоставив преимущество команде, на которой первоначально был совершен фол. Ситуация вне протокола видеоассистента арбитра», – сказал Риццоли.

ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й

По теме:
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб
Саленко рассказал о совете звездного отца: «Не обращаю внимание»
Оболонь Киев Динамо Киев Оболонь - Динамо видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Шурман Назар Волошин (Динамо) Никола Риццоли судейство Комитет арбитров УАФ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18 сентября 2025, 06:23 2
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 63
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»

Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства

ПАЛКИН: «Кто заказчик? Жду реакции от тех, кто отвечает за судейство»
Футбол | 19.09.2025, 02:31
ПАЛКИН: «Кто заказчик? Жду реакции от тех, кто отвечает за судейство»
ПАЛКИН: «Кто заказчик? Жду реакции от тех, кто отвечает за судейство»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18.09.2025, 08:00
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Футбол | 18.09.2025, 19:42
Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Скоро зима, по традиції - шубу нову пора брати 😌
Без джокерів арбітрів - дирнама навіть Оболонь обіграти не здатна 💩
Ответить
0
Популярные новости
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем