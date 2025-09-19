ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
13 сентября Оболонь вырвала ничью у бело-синих в матче пятого тура УПЛ (2:2)
13 сентября киевские команды Оболонь и Динамо сыграли вничью со счетом 2:2 в матче пятого тура УПЛ 2025/26.
Оболонь вырвала одно очко на 90+1-й минуте благодаря голу Дениса Устименко. А уже на 90+3-й хозяева выбегали в потенциально опасную атаку, однако рефери остановил игру.
Главный арбитр поединка Денис Шурман зафиксировал фол со стороны Назара Волошина и не позволил футболистам Оболони завершить контратаку. Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал этот эпизод и заявил, что Шурман ошибся:
«Арбитр видит фол нападающего Динамо №9, который, прыгнув, чтобы побороться за мяч, прибывает явно с опозданием, вытянув правую руку. Сначала арбитр, кажется, пытается воспользоваться преимуществом, но затем останавливает игру, считая, что защитник допустил контакт с головой за мгновение до того, как нападающий Оболони получает мяч в потенциально перспективной атаке.
Хотя преимущества на этой части поля применяются крайне редко, в этом случае арбитр не дождался, не подождал немного дольше, чтобы оценить важность развития дальнейших событий, позволив продолжить игру и предоставив преимущество команде, на которой первоначально был совершен фол. Ситуация вне протокола видеоассистента арбитра», – сказал Риццоли.
Без джокерів арбітрів - дирнама навіть Оболонь обіграти не здатна 💩