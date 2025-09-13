Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Оболонь – Динамо – 2:2. Потеряная победа. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Оболонь
13.09.2025 15:30 – FT 2 : 2
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 19:20
Оболонь – Динамо – 2:2. Потеряная победа. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче 5-го тура УПЛ

Оболонь – Динамо – 2:2. Потеряная победа. Видео голов и обзор матча
УПЛ

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичными командами «Оболонь» и «Динамо».

Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Игроки «Динамо» с первых минут превосходили соперника, но открыли счет на 25-й минуте.

Буяльский выполнил передачу на Караваева, который проскочил Шевченко, и с острого угла отправил мяч в девятку.

Позже в игру включилась «Оболонь» и на 40-й минуте гол забил Нестеренко, но на перерыв команды все равно пошли с преимуществом «Динамо». На 44-й минуте забил Михавко.

В добавленное ко второму тайма арбитром время «пивоваров» от поражения спас Устименко.

УПЛ. 5-й тур. 13 сентября

Оболонь Киев – Динамо Киев – 1:2 (2 тайм)

Голы: Нестеренко, 40, – Караваев, 25, Михавко, 44

Оболонь: (старт) Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко

Динамо: (старт) Нещерет, Вивчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Оболонь).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Оболонь).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Караваев Тарас Михавко Иван Нестеренко Денис Устименко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
