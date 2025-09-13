Оболонь – Динамо – 2:2. Потеряная победа. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче 5-го тура УПЛ
13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичными командами «Оболонь» и «Динамо».
Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Игроки «Динамо» с первых минут превосходили соперника, но открыли счет на 25-й минуте.
Буяльский выполнил передачу на Караваева, который проскочил Шевченко, и с острого угла отправил мяч в девятку.
Позже в игру включилась «Оболонь» и на 40-й минуте гол забил Нестеренко, но на перерыв команды все равно пошли с преимуществом «Динамо». На 44-й минуте забил Михавко.
В добавленное ко второму тайма арбитром время «пивоваров» от поражения спас Устименко.
УПЛ. 5-й тур. 13 сентября
Оболонь Киев – Динамо Киев – 1:2 (2 тайм)
Голы: Нестеренко, 40, – Караваев, 25, Михавко, 44
Оболонь: (старт) Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко
Динамо: (старт) Нещерет, Вивчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию
Место в клубе не нашлось для Кремчанина и Герича