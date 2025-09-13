Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Оболонь
13.09.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 13 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Динамо». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Согласитесь, травма Дениса Марченко внесла существенные коррективы в игру Оболони, ведь когда молодой кипер стоял в рамке, пивовары в трех матчах вообще не знали поражений. А вот когда вратарь травмировался, то все вышло из строя: команда Антоненко проиграла два поединка против «Металлиста 1925» в кубке и «Кривбасса». Теперь же «Оболони» предстоит сложный экзамен в виде «Динамо», которое точно захочет продолжить победное шествие.

Подопечные Александра Шовковского единственные в новом сезоне УПЛ, кому удалось во всех четырех поединках взять максимум и не потерять очки. Даже пропущенные мячи от «Эпицентра» и «Полесья» особо не влияли на игру киевлян, которые затем накидывали целую торбу голов своим соперникам. Следующая игра уже имеет статус дерби против «Оболони», которая славится своей надежной игрой в обороне. Но удастся ли «Динамо» выключить из игры защиту «пивоваров», узнаем уже по ходу матча.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
13 сентября 2025 -
15:30
Динамо Киев
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
