В субботу, 13 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Динамо». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Согласитесь, травма Дениса Марченко внесла существенные коррективы в игру Оболони, ведь когда молодой кипер стоял в рамке, пивовары в трех матчах вообще не знали поражений. А вот когда вратарь травмировался, то все вышло из строя: команда Антоненко проиграла два поединка против «Металлиста 1925» в кубке и «Кривбасса». Теперь же «Оболони» предстоит сложный экзамен в виде «Динамо», которое точно захочет продолжить победное шествие.

Подопечные Александра Шовковского единственные в новом сезоне УПЛ, кому удалось во всех четырех поединках взять максимум и не потерять очки. Даже пропущенные мячи от «Эпицентра» и «Полесья» особо не влияли на игру киевлян, которые затем накидывали целую торбу голов своим соперникам. Следующая игра уже имеет статус дерби против «Оболони», которая славится своей надежной игрой в обороне. Но удастся ли «Динамо» выключить из игры защиту «пивоваров», узнаем уже по ходу матча.

