Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Оболонь
13.09.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ожидаем голы в киевском дерби

Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В субботу, 13 сентября, в рамках 5-го тура Украинской Премьер-лиги состоится киевское дерби, в котором встретятся «Оболонь» и «Динамо». «Бело-синие» возглавляют турнирную таблицу, на пять очков опережая «пивоваров».

Оболонь

«Пивовары» довольно неплохо начали новый сезон, сумев набрать 7 очков. При этом в первых двух матчах киевляне сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. В предыдущем туре «Оболонь» потерпела первое поражение в новом чемпионате, уступив «Кривбассу» со счетом 1:2. Неудачей для команды Александра Антоненко завершилась дуэль 1/32 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925», которую «пивовары» проиграли. Кстати, именно с харьковчанами «зелено-белые» провели спарринг во время международной паузы, и эта встреча стала уже третьей для этих соперников в сезоне. Товарищеский поединок также выиграл «Металлист 1925» (3:2).

Болельщики «Оболони» лучшим игроком августа признали Сергея Суханова, и этот выбор вполне обоснованный. Полузащитник «пивоваров» в прошлом месяце отметился двумя результативными ударами. Особенно эффектным стало взятие ворот «Александрии» в исполнении Суханова, и этот гол был назван лучшим во 2-м туре.

В лазарете киевской команды находится голкипер Денис Марченко, который сломал руку. Во время паузы в чемпионате «Оболонь» арендовала вингера «Колоса» Олега Ильина. Отметим, что в прошлом сезоне футболист также играл за «пивоваров».

Динамо

Текущие результаты «бело-синих» напоминают происходившее с командой в прошлом сезоне. Во внутренних соревнованиях киевляне демонстрировали уверенную игру, но на евроарене «Динамо» преследовали неудачи. В текущем чемпионате команда Александра Шовковского одержала четыре победы и возглавляет турнирную таблицу. А выступления киевлян в квалификации еврокубков принесли одни разочарования. «Бело-синие» не смогли пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы, отправившись в основной раунд Лиги конференций. Хорошо еще, что победа в двухматчевой дуэли с мальтийским «Хамрун Спартанс» позволила «динамовцам» обеспечить себе хоть какую-то евроосень.

В начале осень киевский клуб проявил небывалую трансферную активность, подписав футболистов в каждую линию, кроме вратарской. Игроками «Динамо» стали сенегальский центрбек Алиу Тиаре, защитник Василий Буртник, арендованный у тернопольской «Нивы», нигерийский вингер Шола Огундана и румынский форвард Владислав Бленуце. Кроме того, тренерский штаб «Динамо» пополнил бывший игрок «бело-синих» Артем Яшкин, который будет отвечать за подготовку нападающих. Международную паузу киевляне заполнили спаррингом с второлиговым ФК «Лесное», завершившимся победой «Динамо» со счетом 4:0.

Под вопросом участие в киевском дерби защитников Попова и Дубинчака, которые получили повреждения. К очередному противостоянию «бело-синие» подошли с 36-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате (26 побед и 10 ничьих). Предыдущее поражение «Динамо» в УПЛ было зафиксировано еще в мае прошлого года.

Статистика встреч

Ранее команды провели семь очных дуэлей, в которых 6 побед одержало «Динамо» и 1 викторию добыли «пивовары». В прошлом чемпионате «бело-синие» дважды разгромили соперников. Гостевой поединок завершился победой команды Шовковского со счетом 5:1, а домашний – 3:0.

Прогноз на противостояние

«Бело-синие» захотят продолжить свое победное шествие, но «пивовары» продемонстрировали, что умеют обороняться. В то же время киевское дерби зачастую заканчивается с забитыми мячами: только один раз команды забили меньше одного гола. Поэтому поставим на тотал голов больше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Е. Шевченко, Дубко, Курко, Семенов, Суханов, Черненко, Чех, Слободян, Устименко, Нестеренко.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Тиаре, Караваев, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Герреро, Ярмоленко.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
13 сентября 2025 -
15:30
Динамо Киев
Тотал голов больше 2.5 1.90
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо Киев Оболонь - Динамо прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
