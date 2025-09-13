ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал выездную ничью 2:2 в матче с киевской «Оболонью» в рамках 5-го тура УПЛ.

– Что случилось с командой в последние 15 минут? Ведь до этого все было хорошо, игра была под контролем «Динамо»...

– Мы договаривались, что мы будем делать и как мы будем делать. Но еще перед игрой я заметил, что есть какая-то несогласованность. И об этом я говорил игрокам непосредственно перед выходом на поле, перед началом игры. При этом мы создали отличные возможности, чтобы забить больше, которые мы должны были реализовать. Но ошибки в принятии решений и ошибка на последних минутах привели к пропущенному голу и потере важных очков.

– Планировали ли вы больше привлекать к игре новичков при другом ходе матча?

– Планировать можно что угодно, но игра непредсказуема. На сегодняшний день те игроки, которые готовились к игре, были в моем распоряжении. Но они должны были выходить на поле и показывать свой уровень. Я перед матчем говорил, что они должны отвечать за свой уровень. Если они этого не делают, то в следующей игре они будут смотреть, как это делают на поле другие игроки. Планировать можно все, что угодно, но ход матча вносит свои коррективы.

Хочу добавить, что в прошлом матче мы почтили память 58 наших погибших Героев, которые болели за команду. Эта цифра точно не может уменьшиться, и, к большому сожалению, она уже увеличилась. Сегодня мы получили печальную весть, что еще двое болельщиков «Динамо» погибли. Мы помним каждого и благодарим их и их семьи...