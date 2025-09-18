18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)