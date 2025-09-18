Лига чемпионов18 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:02
184
0
Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов
18 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:02
184
0
18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2025, 17:37 19
Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги
Футбол | 18 сентября 2025, 06:23 4
Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Футбол | 18.09.2025, 21:48
Бокс | 18.09.2025, 00:13
Комментарии 0
Популярные новости
18.09.2025, 03:49 8
16.09.2025, 23:32 4
16.09.2025, 22:24
17.09.2025, 18:45 24
17.09.2025, 06:20 4
17.09.2025, 05:13 2
17.09.2025, 17:59 1