Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:02
184
0

Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:02
184
0
Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Тринкау вывел Спортинг вперед в матче с Кайратом
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Спортинг Лиссабон Кайрат Алматы Лига чемпионов видео голов и обзор Франсишку Тринкау
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 17:37 19
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины

Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18 сентября 2025, 06:23 4
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
Футбол | 18.09.2025, 21:48
Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18.09.2025, 00:13
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем