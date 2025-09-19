Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Агробизнес
19.09.2025 13:00 - : -
ЮКСА
Украина. Первая лига
Агробизнес – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 19 сентября в 13:00 по Киеву

ФК Агробизнес

В пятницу, 19 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Агробизнес

Очень уверенную игру показывает волочиская команда в начале сезона. За 6 игр Первой лиги коллектив одержал победы над «Левым Берегом», «Металлистом» и «Поюиллем», а также трижды сыграл в нулевую ничью с «Буковиной», тернопольской «Нивой» и «Ворсклой». 12 зачетных баллов позволяют «Агробизнесу» занимать 4-е место турнирной таблицы чемпионата.

В Кубке Украины клуб также начал уверенно – в поединке 1/32 финала «Агробизнес» разгромил второголговый «Диназ Вышгород» со счетом 0:3.

ЮКСА

Не столь удачно начали сезон «крестоносцы». В чемпионате команда побеждала только дважды – против аутсайдеров «Подолье» и «Металлурга». Матчи с «Ингульцем» и «Фениксом» завершились нулевыми ничьими, а вот поединки против «Воркслы» и «Черноморца» «ЮКСА» проиграла. С 8 очками на счету клуб занимает 8-е место турнирной таблицы Первой лиги.

Кубок Украины «ЮКСА» покинула при очень неприятных обстоятельствах. Несмотря на победу 3:1 против винницкой «Нивы» в рамках игры 1/32 финала клуба было присуждено техническое поражение. Это произошло из-за выхода в составе «крестоносцев» незаявленного на матч игрока.

Личные встречи

Между собой коллективы встречались всего дважды – оба раза в рамках игр чемпионской группы Первой лиги весной этого года. Тогда 1-й матч завершился вничью 0:0, а во 2-м минимальную победу одержал «Агробизнес».

Интересные факты

  • За 7 поединков текущего сезона «Агробизнес» пропустил только раз – против «Подолья» в 5-м туре Первой лиги.
  • Ни в одном из 6 последних матчей «ЮКСА» в чемпионате не забивало сразу 2 коллектива.
  • Только в 1 игре «Агробизнеса» в Первой лиге этого сезона было забито больше 2 голов.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

