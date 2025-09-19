Первая лига. Агробизнес продолжает штамповать домашние победы
Команда Александра Чижевского обыграла ФК ЮКСА
В пятницу, 19 сентября, в Первой лиге началась игровая программа седьмого тура. «Агробизнес» на своем поле сыграл с ФК ЮКСА.
«Агробизнес» побеждал в трех предыдущих домашних матчах. Команда продолжила серию, обыграв ФК ЮКСА.
Победа подопечным Александра Чижевского далась непросто. Первый тайм завершился вничью 0:0.
«Агробизнес» вышел вперед на 50-й минуте. Автором гола стал Максим Войтиховский. Футболист «Агробизнеса» реализовал пенальти.
Этот гол так и остался единственным в матче. «Агробизнес» добыл три очка и поднялся на второе место турнирной таблицы.
Первая лига. 7-й тур, 19 сентября. Волочиск, стадион «Юность»
«Агробизнес» – ЮКСА – 1:0
Гол: Войтиховский, 50 (пен)
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем рассказал историю с Брайаном Себальосом
Артур Рудько вляпался в скандал