  ЧИЖЕВСКИЙ: «Бескомпромиссная борьба была на каждом клочке поля»
Первая лига
Агробизнес
19.09.2025 13:00 – FT 1 : 0
ЮКСА
Украина. Первая лига
19 сентября 2025, 21:16
94
0

ЧИЖЕВСКИЙ: «Бескомпромиссная борьба была на каждом клочке поля»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал результат матча с ФК ЮКСА

19 сентября 2025, 21:16 | Обновлено 19 сентября 2025, 21:17
94
0
ЧИЖЕВСКИЙ: «Бескомпромиссная борьба была на каждом клочке поля»
ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В поединке седьмого тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле обыграл ФК ЮКСА со счетом 1:0. Итог матча подвел наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Первый тайм был очень тяжелым, потому что с первых минут ЮКСА нас прессинговала, не дал нам ничего сделать. Не узнал я команду с первых минут. Но это заслуга ЮКСА, что они нам не дали выходить из-за короткого паса. Вроде бы и моментов не было у них, но минимальное преимущество было. Второй мы начали агрессивно и в результате заработали одиннадцатиметровый удар, забили мяч. Но так же есть последние минуты, когда команда уже играет на удержание счета. Это приносит нервозность, потому что идут длинные передачи, много борьбы. Хорошо, что центральная линия обороны не проиграла верховые единоборства. Это наверняка была одна из самых трудных наших игр. Но хорошо, что победили, и теперь с хорошим настроением будем готовиться к кубковой игре.

Что удалось лучше всего реализовать игрокам? Лучше всего удалось реализовать один момент, когда заработали одиннадцатиметровый. Потому что не было много моментов, как и с нашей стороны, так и со стороны ЮКСА, но и единоборств было очень много. Возможно где-то не так много было того комбинационного футбола, а более накал такого агрессии ее в атаке и в обороне. На каждом клочке поля была бескомпромиссная борьба», – сказал Александр Чижевский.

События матча

51’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Максим Войтиховский ЮКСА Тарасовка Александр Чижевский
