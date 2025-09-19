ЧИЖЕВСКИЙ: «Бескомпромиссная борьба была на каждом клочке поля»

В поединке седьмого тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле обыграл ФК ЮКСА со счетом 1:0. Итог матча подвел наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Первый тайм был очень тяжелым, потому что с первых минут ЮКСА нас прессинговала, не дал нам ничего сделать. Не узнал я команду с первых минут. Но это заслуга ЮКСА, что они нам не дали выходить из-за короткого паса. Вроде бы и моментов не было у них, но минимальное преимущество было. Второй мы начали агрессивно и в результате заработали одиннадцатиметровый удар, забили мяч. Но так же есть последние минуты, когда команда уже играет на удержание счета. Это приносит нервозность, потому что идут длинные передачи, много борьбы. Хорошо, что центральная линия обороны не проиграла верховые единоборства. Это наверняка была одна из самых трудных наших игр. Но хорошо, что победили, и теперь с хорошим настроением будем готовиться к кубковой игре.

Что удалось лучше всего реализовать игрокам? Лучше всего удалось реализовать один момент, когда заработали одиннадцатиметровый. Потому что не было много моментов, как и с нашей стороны, так и со стороны ЮКСА, но и единоборств было очень много. Возможно где-то не так много было того комбинационного футбола, а более накал такого агрессии ее в атаке и в обороне. На каждом клочке поля была бескомпромиссная борьба», – сказал Александр Чижевский.