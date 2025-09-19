Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Очередная победа дома. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Агробизнес
19.09.2025 13:00 – FT 1 : 0
ЮКСА
Украина. Первая лига
19 сентября 2025, 20:48 | Обновлено 19 сентября 2025, 21:58
Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Очередная победа дома. Видео гола и обзор матча

Команда Александра Чижевского выиграла четвертый домашний матч подряд

Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Очередная победа дома. Видео гола и обзор матча
ФК ЮКСА

В пятницу, 19 сентября, в Первой лиге началась игровая программа седьмого тура. «Агробизнес» на своем поле сыграл с ФК ЮКСА.

«Агробизнес» выиграл в трех предыдущих домашних матчах. Команда продолжила победную серию, обыграв ФК ЮКСА.

Победа подопечным Александра Чижевского далась непросто. Первый тайм завершился вничью 0:0.

«Агробизнес» вышел вперед на 50-й минуте. Максим Войтиховский реализовал пенальти, назначенный арбитром за игру рукой.

Этот гол так и остался единственным в матче. «Агробизнес» добыл три очка и поднялся на второе место турнирной таблицы.

Первая лига. 7-й тур, 19 сентября. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» – ЮКСА – 1:0

Гол: Войтиховский, 50

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

51’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Главное, что мы дома всегда побеждаем»
Кравец поведал, сколько ему предлагали, чтоб взять игрока в академию Динамо
Артур КАРНОЗА: «Первые заработанные деньги с футбола потратил на дискотеку»
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
